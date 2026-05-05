Tech3 Menunggu Keputusan Pabrikan sebelum Memastikan Line-Up 2027

Bos tim Tech3 MotoGP, Nicolas Goyon, mengatakan perekrutan pembalap timnya tertunda karena mereka belum memutuskan pabrikan motor untuk tahun 2027.

Tim asal Prancis ini diambil alih oleh pemilik baru yang dipimpin oleh mantan bos tim Haas Formula 1, Guenther Steiner.

Meskipun awalnya tampak bahwa tim akan melanjutkan hubungan mereka dengan KTM memasuki era 850cc tahun 2027, laporan terbaru justru mengaitkan Tech3 dengan peralihan mengejutkan ke Honda.

Honda dilaporkan ingin menambah jumlah armadanya di grid menjadi enam motor, dan Tech3 menjadi pilihan paling realistis setelah rumor ketertarikan dengan Gresini tampaknya berakhir setelah tim Italia tersebut memperbarui kontraknya dengan Ducati.

Dalam sebuah wawancara dengan Speedweek Jerman, manajer tim Tech3, Nico Goyon, mengatakan keputusan seputar motor untuk musim 2027 masih belum dibuat.

Hal ini, pada gilirannya, berdampak ke penundaan keputusan mengenai line-up pembalap mereka.

“Ketika kita berbicara tentang tahun 2027, masalah besar tetaplah keputusan tentang pabrikan mana yang akan kita lanjutkan,” katanya.

“Penandatanganan kontrak pembalap juga bergantung pada hal ini. Saya telah berbicara dengan beberapa pembalap.

“Kami tahu – meskipun semuanya belum resmi – pembalap mana yang akan tersedia tahun depan.

“Beberapa manajer telah menyatakan minat mereka untuk balapan bersama kami.

“Tetapi mengadakan pembicaraan konkret tanpa mengetahui pabrikan mana yang akan bekerja sama dengan Tech3 adalah sia-sia.”

Tech3 enggan duetkan dua rookie di 2027

Goyon mencatat bahwa pembalap Moto2 bisa menjadi rekrutan yang menarik untuk tahun 2027, berdasarkan pengetahuan mereka tentang ban Pirelli yang akan digunakan tahun depan di MotoGP.

Namun, ia waspada terhadap pengisian kedua kursi Tech3 dengan pembalap rookie, mengingat musim sulit yang mereka alami bersama Remy Gardner dan Raul Fernandez pada tahun 2022.

“Tech3 memiliki banyak pengalaman dengan tim yang baru promosi, beberapa bagus, beberapa tidak begitu bagus,” tambahnya.

“Musim ketika kami balapan dengan dua pembalap rookie Remy Gardner dan Raul Fernandez tidak terlalu positif.

“Anda tidak bisa menggeneralisasi, karena ada faktor lain yang terlibat. Saya pikir dalam situasi saat ini, akan baik bagi Tech3 untuk memulai dengan pembalap MotoGP berpengalaman dan seorang rookie.”

Susunan pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, kemungkinan besar tidak akan bertahan hingga tahun 2027.

Bastianini dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Gresini, sementara Vinales berada di jalur untuk promosi ke tim pabrikan KTM - meskipun ia mungkin akan kalah bersaing dengan Fabio Di Giannantonio.