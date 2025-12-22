Andrea Iannone Mengenang Kemenangan Tunggalnya di MotoGP

Mantan pembalap MotoGP Andrea Iannone menceritakan kenangan mengejutkan tentang kemenangan pertamanya bersama Ducati di Grand Prix Austria 2016.

Pembalap yang dijuluki 'Maniac' ini berkompetisi di kelas utama dari tahun 2013 hingga akhir 2019, bersama Ducati, Suzuki, dan Aprilia.

Melakukan debutnya pada tahun 2013 bersama Pramac Ducati, Andrea Iannone dipromosikan ke tim pabrikan merek Italia tersebut pada tahun 2015.

Namun pada pertengahan tahun 2016, ia telah dilepas oleh Ducati, yang telah mengumumkan Jorge Lorenzo sebagai rekan setim Andrea Dovizioso untuk dua tahun berikutnya.

Iannone meraih satu-satunya kemenangan di kelas utama pada Grand Prix Austria tahun 2016, mengakhiri paceklik kemenangan yang berlangsung sejak 2010 untuk Ducati.

Dalam sebuah wawancara dengan GPOne, Iannone memberikan kenangan mengejutkan tentang hari itu.

“Saya ingat saat itu, saya berhubungan seks sepanjang malam sebelum balapan,” katanya.

“Saya tidur jam lima pagi, bangun, pergi ke sirkuit, mencatatkan waktu tercepat di sesi pemanasan, dan kemudian memenangkan balapan.”

Karier Iannone perlahan menurun setelah kepergiannya dari Ducati pada akhir musim 2016.

Musim pertamanya bersama Suzuki terbukti sulit, karena ia memilih pengembangan mesin yang salah untuk merek Jepang tersebut untuk mengamankan kontrak musim itu.

Hasil Suzuki sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan kembali konsesi yang hilang pada tahun 2017 untuk tahun 2018, dengan Iannone pindah ke Aprilia pada tahun 2019.

Iannone dikeluarkan dari dua putaran terakhir musim 2019 setelah gagal dalam tes doping selama Grand Prix Malaysia.

Ia dijatuhi hukuman larangan empat tahun secara retroaktif setelah kalah dalam banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada tahun 2020.

Episode ini terbukti merugikan Aprilia, yang tetap mendukung Iannone selama proses ini, tetapi kemudian tidak dapat merekrut talenta top sebagai pengganti untuk tahun 2021.

Setelah larangan Iannone berakhir, ia mengambil alih kelas di World Superbikes, dan berkompetisi di satu putaran MotoGP terakhir sebagai pembalap pengganti untuk VR46 Ducati di Grand Prix Malaysia 2024.

