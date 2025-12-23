"Harga Mahal" yang Harus Dibayarkan Marc Marquez untuk Gelar 2025

Marc Marquez meraih gelar pertamanya dalam enam tahun musim lalu setelah memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dengan motor pabrikan Ducati untuk mengamankan gelar kelas utama ketujuhnya dengan lima putaran tersisa.

Itu adalah akhir dari periode lima tahun yang sulit bagi Marc Marquez, yang dimulai dengan cedera lengan serius di Grand Prix Spanyol 2020.

Setelah menjalani empat operasi besar dan mengakhiri hubungan lamanya dengan Honda agar bisa kembali kompetitif, gelar Marquez di tahun 2025 memiliki makna ekstra baginya.

Berbicara dengan El Periodico, ia berkata: “Gelar kesembilan ini adalah yang paling didambakan dan paling sulit diraih.

“Saya membayar harga yang sangat mahal untuk meraihnya dalam setiap aspek, terutama secara fisik dan mental.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Namun, di luar itu, saya berharap kembalinya saya ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di dunia olahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketika Anda berada di puncak dan Anda jatuh, Anda tidak hanya jatuh ke tanah; Anda jatuh lebih rendah lagi, dan semuanya sangat gelap di sana.

“Untungnya, saya memiliki sistem pendukung yang hebat yang membantu saya keluar dari sana.

“Kemudian Anda harus bekerja keras, percaya pada diri sendiri, dan terus meningkatkan diri dari hari ke hari.”

Alex Marquez “paling banyak membantu” dalam perjalanan gelar 2025

Perjalanan Marc kembali ke puncak MotoGP dimulai pada tahun 2023 ketika sang adik, Alex Marquez, meyakinkannya untuk bergabung dengan tim Gresini Ducati untuk musim 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez memenangkan tiga Grand Prix tahun itu dan berhasil mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025.

“Alex, secara langsung maupun tidak langsung, adalah orang yang paling banyak membantu saya,” tambahnya.

“Ketika Anda berada di rumah karena cedera, sangat mudah untuk terputus atau tidak ingin menonton balap motor lagi, karena itu seperti membuka kembali luka lama.”

“Kau berkata pada diri sendiri, ‘Aku menginginkan itu, tapi aku tidak bisa’.

“Fakta bahwa adikku ikut berkompetisi membuatku mengikuti kejuaraan dengan semangat dan keinginan yang sama seolah-olah aku sendiri yang balapan, dan itu sangat membantuku.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kemudian, setelah aku kembali mengendarai motor, kami masing-masing menempuh jalan yang berbeda. Tapi karena kami selalu berlatih bersama, itu memberi kita titik acuan secara fisik, karena biasanya kakak selalu sedikit lebih maju.

“Tapi ketika kau cedera, dia berusia 27 dan aku 30, semuanya menjadi seimbang.

“Dan dia sudah lebih maju di atas motor, secara fisik, di gym.

“Keinginannya untuk mengejar ketinggalan telah menjadi motivasi yang nyata. Dan dia selalu berusaha memberi nasihat kepadaku dengan cara terbaik dalam hal pengambilan keputusan, meskipun keputusan akhir ada di tangan pembalap.”