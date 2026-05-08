Marc Marquez Gunakan Aero Ducati Versi GP25 di Le Mans

Para pembalap pabrikan Ducati memperkenalkan pembaruan aero yang tersedia di musim ini pada awal sesi Practice Jumat sore untuk MotoGP Prancis.

Fabio di Giannantonio, pembalap Ducati dengan peringkat tertinggi di kejuaraan dunia, pemenang Grand Prix Spanyol Alex Marquez, dan mantan juara dua kali Francesco Bagnaia tampaknya telah mengadopsi fairing samping spek 2026 terbaru dari tes Jerez baru-baru ini.

Namun, Marc Marquez tampaknya mengambil arah yang berbeda, kembali ke sebagian desain fairing yang ia gunakan selama kampanye perebutan gelar juara musim 2025 lalu.

Marquez telah meninggalkan paket aerodinamis tersebut untuk awal musim ini, bergabung dengan pembalap GP26 lain yang memakai fairing samping "2024" sebelumnya (menampilkan 'lingkaran' sayap atas yang lebih besar tetapi saluran downwash yang lebih kecil, lihat gambar di bawah) setelah menyebutkan kurangnya kekuatan pada bahunya yang sedang dalam proses penyembuhan.

“Saat ini saya tidak bisa mengendarai motor dengan cara yang sama seperti tahun lalu,” jelas Marquez selama uji coba pramusim. “Aerodinamika 2025 sedikit lebih berat, lebih menuntut kondisi fisik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kedua [paket] bekerja dengan baik, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi, saya akan mencoba sekali lagi dalam karier saya untuk menyesuaikan gaya berkendara saya dengan situasi baru ini sampai saya merasa lebih siap.”

Marquez telah berupaya meningkatkan downforce untuk meningkatkan kemampuan menikung pada kecepatan tinggi, sementara para pembalap GP26 lainnya tampaknya lebih fokus pada pengereman dan memasuki tikungan.

Oleh karena itu, kembalinya fairing dengan gaya yang 'lebih berat' dapat menandakan peningkatan kekuatan Marquez, saat ia berupaya memperkecil selisih 44 poin dengan pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi.

Namun, juara dunia sembilan kali itu menegaskan bahwa pembaruan aerodinamis yang berbeda disebabkan oleh ukuran tubuhnya.

"Kami memahami bersama Ducati bahwa fairing ini lebih baik untuk gaya berkendara saya," kata Marquez. "Arahnya sama [dengan GP26 lainnya], efeknya sama, tetapi itu tergantung pada posisi tubuh.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya jauh lebih kecil daripada Diggia, Pecco, dan Alex, dan para insinyur Ducati percaya bahwa, untuk posisi dan ukuran tubuh saya, fairing ini lebih baik, dengan efek yang sama."

"Kami memiliki dua pilihan," konfirmasi Alex Marquez. "Sepertinya, bagi Marc, Ducati percaya [pembaruan yang dia gunakan] sedikit lebih baik... mirip dengan yang dia gunakan tahun lalu. Jadi ini merupakan perpaduan, tetapi pada akhirnya, tujuannya sama."

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard: “Kami mengikuti keinginan setiap pembalap, Gigi mendengarkan dan mencoba memberikan yang terbaik kepada mereka.”

Para pembalap GP26 tampaknya masih menggunakan spesifikasi fairing depan yang sama.

Bagnaia, di Giannantonio, dan Alex Marquez berhasil lolos langsung ke Kualifikasi 2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Marc Marquez berada di posisi ke-13 - yang berarti mendapat tempat di Kualifikasi 1 - setelah bendera kuning dikibarkan pada lap terakhirnya menyusul kecelakaan yang dialami Bagnaia.

Marquez bukanlah satu-satunya juara MotoGP yang mengambil langkah mundur dalam pilihan aerodinamika di Le Mans, dengan Fabio Quartararo dari Yamaha kembali menggunakan sayap depan Inline4 untuk putaran kandangnya.

Quartararo berada di posisi ke-17 pada Practice sore ini, yang berarti ia akan berjibaku melawan Marc Marquez untuk dua tempat di Q2 pada kualifikasi Sabtu pagi.

Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez, 2026 Spanish MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, new aero, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Alex Marquez, side aero, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose