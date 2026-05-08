MotoGP Prancis Mengawali 'Tiga Akhir Pekan Penting' untuk Alex Marquez

Alex Marquez dari Gresini Ducati mengatakan bahwa MotoGP Prancis akhir pekan ini akan mengawali "tiga akhir pekan yang sangat penting" untuk mengonfirmasi apakah performa kemenangan di Jerez nyata.

Marquez, runner-up MotoGP 2025, menyudahi puasa kemenangan Ducati di 2026 pada Grand Prix Spanyol, mengalahkan Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Itu adalah titik balik yang signifikan bagi Alex Marquez, yang tampak kesulitan di tiga putaran awal musim.

Menyebutnya sebagai kemenangan "penting" bagi dirinya dan Ducati, Alex melihat Grand Prix Prancis akhir pekan ini - serta putaran Catalunya dan Italia yang akan datang - sebagai momen penting untuk mengonfirmasi apakah performanya di Jerez nyata atau tidak.

“Akhir pekan itu luar biasa bagi kami,” katanya pada hari Kamis di Le Mans.

“Saya mampu mendapatkan kecepatan lagi, tetapi terutama perasaan yang saya miliki pada tahun 2025. Saya mampu berkendara dengan sangat baik.

“Jadi, di sini akan menjadi ujian yang sangat bagus, juga Montmelo dan Mugello, kami akan memiliki tiga akhir pekan yang sangat penting bagi kami untuk menguji apakah feeling yang kami miliki di Jerez dan performa itu hanya untuk satu hari atau dapat kami pertahankan sepanjang musim.

“Jadi, kami akan berusaha sebaik mungkin. Saya rasa kami telah melangkah maju dalam tes Jerez, dan saya pikir kami lebih kuat.

“Namun, kami perlu mengkonfirmasi hal itu di trek lain yang berbeda dari Jerez.

“Saya berharap dapat mempertahankan momentum ini selama mungkin dan sedikit bereaksi.

“Memang benar bahwa tes Jerez merupakan dorongan bagi saya, bagi seluruh tim, dan juga bagi Ducati.

“Jadi, ini penting setelah awal musim yang sangat sulit. Jadi, kami sudah sampai di sana, sepertinya kami sudah kembali, tetapi masih banyak hal yang perlu dikonfirmasi.”

Menjelaskan apa yang kurang pada GP26 baginya sebelum Grand Prix Spanyol, Alex Marquez menambahkan: “Saya merasa ada sedikit kekurangan… Saya sangat kesulitan untuk menghentikan motor dengan cara yang benar, di titik yang tepat.

“Memang benar bahwa gaya berkendara saya juga tidak membantu dalam hal itu.

“Dan juga dengan GP24 saya merasa kurang atau kehilangan sedikit waktu di titik itu.

“Tapi tahun ini di titik itu saya merasa lebih buruk, perbedaannya lebih besar.

“Sepertinya dari Jerez kami mampu merasakan hal yang sama seperti tahun lalu, dan saya mampu kembali membuat perbedaan di poin-poin lain yang membuat saya cepat, seperti traksi, atau titik puncak tikungan, atau hal-hal semacam itu.

“Saat ini, saya merasa benar-benar berada di titik yang sama dengan motor ’24.”