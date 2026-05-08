Liberty Media Anggap Miami "Lokasi Logis" untuk Balapan MotoGP

Bos Liberty Media, Derek Chang, mengatakan sirkuit Formula 1 Miami akan menjadi "lokasi logis" untuk ekspansi MotoGP di AS di tengah rumor Grand Prix kedua yang akan digelar di sana.

Grand Prix Miami telah menjadi salah satu acara unggulan Liberty sejak bergabung dengan kalender F1 pada tahun 2022 di sirkuit jalanan yang sempit dan berliku di sekitar stadion NFL Miami Dolphins.

Selama akhir pekan F1 Miami baru-baru ini, rumor mulai muncul tentang kemungkinan balapan MotoGP yang akan diadakan di tempat tersebut di masa mendatang.

Dengan jarak pembatas yang terlalu dekat dengan sirkuit dan kurangnya area pengaman, lintasan Miami membutuhkan banyak perbaikan agar layak dari perspektif keselamatan untuk MotoGP.

Namun, pengumuman baru-baru ini bahwa Grand Prix Australia akan diadakan di sirkuit jalan raya mulai musim depan akan menawarkan MotoGP dan Liberty kesempatan uji coba untuk acara-acara mendatang di tempat serupa.

Pada rapat investor setelah pengumuman pendapatan MotoGP untuk kuartal pertama tahun 2026, bos Liberty, Derek Chang, tidak menampik kemungkinan balapan di Miami, sambil menegaskan kembali dorongan perusahaan untuk ekspansi di AS.

“Mengenai MotoGP, saya pikir dalam konteks motorcross, kami telah mengembangkannya, dan kami akan terus mengembangkan AS sebagai pasar penting untuk MotoGP,” katanya.

“Jadi, kami sedang mempertimbangkan semua cara untuk mengembangkan bisnis kami di sini.

“Jadi, ini akan membutuhkan waktu, seperti halnya dengan Formula 1.

“Tetapi kami melihat ada minat dan akan ada pasar di sini.

“Dan cara kami melakukannya, jelas, kami tertarik untuk menambah balapan di AS.

“Miami tampaknya menjadi tempat yang logis karena sudah ada sirkuit di sana.

“Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, baik itu Miami atau sirkuit lain, terkait apakah sirkuit tersebut cocok untuk MotoGP dan masalah keselamatan, serta hal-hal lain semacam itu, di mana terdapat persyaratan yang berbeda dari Formula 1, dan terus terang, pasar mana yang masuk akal dari sudut pandang komersial.

“Namun, itu adalah percakapan yang akan kami lakukan dengan Miami, dan juga dengan pihak lain, untuk mencoba menjajaki lokasi yang tepat untuk ekspansi di AS.”

Pada kesempatan yang sama, Derek Chang mengkonfirmasi bahwa Liberty berkeinginan untuk membawa MotoGP ke tempat-tempat yang berlokasi strategis di dekat kota-kota besar.

Hal ini terjadi pada Grand Prix Brasil yang kembali digelar, sementara putaran Argentina tahun depan di Buenos Aires mengikuti dorongan yang sama.