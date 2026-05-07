Liberty Media Mengungkap Pendapatan Q1 MotoGP di 2026

Pendapatan MotoGP tumbuh sebesar 25% menjadi $94 juta selama tiga bulan pertama tahun 2026, demikian terungkap dalam laporan pendapatan triwulanan Liberty Media.

Liberty Media mengakuisisi MotoGP Sports Entertainment (sebelumnya Dorna Sports) dan semua propertinya, termasuk MotoGP dan World Superbikes, dengan harga €4,2 miliar pada tahun 2024.

Pengaruh pemilik Formula 1 di paddock MotoGP semakin terlihat pada tahun 2026, dengan Tech3 diakuisisi oleh mantan bos tim Haas, Guenther Steiner, sementara kontrak baru dengan Quint telah meningkatkan penawaran hospitality premium kejuaraan tersebut.

Biaya operasionalnya meningkat dari $10 juta menjadi $16 juta, sementara kerugian operasionalnya tetap di angka $24 juta.

Laporan pendapatan Liberty menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatannya "khususnya disebabkan oleh peningkatan biaya promosi balapan yang terkait dengan campuran acara MotoGP yang berbeda dan peningkatan pendapatan sponsor dari iklan di tepi trek dan sponsor baru, sebagian diimbangi oleh pengurangan biaya hak media kontraktual".

Dari total pendapatannya, $83 juta di antaranya terutama berasal dari MotoGP, sementara tambahan $11 juta dihasilkan melalui World Superbikes, layanan hospitality MotoGP, program pengalaman, dan peluang lisensi lainnya.”

Pendapatan MotoGP lainnya mengalami penurunan selama tiga bulan pertama tahun 2026.

Laporan tersebut juga mengklaim kerugian operasionalnya meningkat sebagian akibat biaya pengiriman dan bahan bakar yang lebih tinggi karena susunan kalender.

Derek Chang, CEO dan presiden Liberty Media, mengatakan: “Liberty Media memulai tahun 2026 dengan kuat, dengan momentum berkelanjutan di Formula 1 dan implementasi strategi jangka panjang kami untuk MotoGP.

“Formula 1 terus menunjukkan kekuatan platform globalnya, dengan audiens yang terus bertambah dan keterlibatan penggemar yang semakin dalam mendorong permintaan yang kuat di semua elemen komersial.

“Kami sangat antusias dengan peluang berarti untuk memperluas jangkauan komersial MotoGP dari waktu ke waktu.

“Kami tetap fokus pada eksekusi yang disiplin, berinvestasi di balik merek-merek kelas dunia kami, dan mengevaluasi berbagai cara untuk penyebaran modal guna memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham kami.”