Quartararo Tidak Perlu Pembuktian saat Puasa Kemenangan Berlanjut

Sudah 76 Grand Prix, atau hampir empat tahun, sejak Fabio Quartararo berdiri di puncak podium MotoGP, yang terakhir terjadi di Sachsenring 2022.

Sebagai perbandingan, pembalap Prancis itu hanya perlu menunggu 19 balapan untuk kemenangan MotoGP pertamanya, yakni di Jerez 2020 yang merupakan awal musim keduanya bersama Petronas Yamaha SRT.

Quartararo hampir menyudahi puasa kemenangannya di Silverstone tahun lalu, sampai perangkat ride-height motornya mengalami kerusakan.

Rasa sakit akibat kekalahan itu terlihat jelas ketika ia menangis saat berbicara kepada media setelahnya, tetapi pembalap berusia 27 itu sudah memiliki pengalaman untuk bangkit dari titik rendah di sepanjang karier balapnya.

Didapuk sebagai penerus Marc Marquez saat tiba di paddock Grand Prix, karier Quartararo dengan cepat merosot karena ia berganti-ganti tim dalam empat musim, di kelas Moto3 dan Moto2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Aku pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit"

“Dari usia 15 hingga 18 tahun, saya mengalami masa-masa sulit,” kata Quartararo kepada MotoGP.com menjelang putaran kandangnya akhir pekan ini di Le Mans.

“Mereka sudah membandingkan saya dengan nama-nama top. Saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan. Saya hidup tanpa keluarga. Kemudian saya mengalami beberapa cedera serius.

“Saya melewati beberapa momen yang sangat sulit. Tetapi kemudian, selangkah demi selangkah, saya mulai pulih, dan terutama dengan Luca [Boscoscuro, Speed ​​Up] bahkan ketika hasilnya buruk, kami bekerja sama dengan sangat baik dan ini memberi saya dorongan mental yang sangat besar dan membantu saya untuk masuk ke MotoGP.”

Quartararo melejit dengan cepat di MotoGP, dengan puncaknya terjadi di 2021 saat ia memenangi gelar juara dunia untuk Yamaha. Namun, peruntungannya menurun secara dramatis setelahnya.

Kesuksesan gelar Quartararo bertepatan dengan berubahnya peta persaingan saat pabrikan Jepang mulai kesulitan untuk mengikuti tren terbaru di MotoGP, termasuk aerodinamika dan perangkat ride-height motor, yang diadopsi pabrikan Eropa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah kalah dalam pertarungan gelar musim 2022 - meski sempat memimpin 91 poin di pertengahan musim - penurunan hasil Quartararo terjadi secara dramatis.

Namun, reputasinya sempat terjaga karena ia menjadi pembalap terbaik Yamaha, termasuk saat ia meraih lima pole position dan satu podium Grand Prix tahun lalu.

Secercah harapan muncul saat Yamaha mengambil keputusan berani dengan beralih dari mesin Inline4 ke V4 untuk musim 2026.

Namun, YZR-M1 versi baru tersebut masih jauh dari kata kompetitif di Jerez dua pekan lalu saat Quartararo finis 20 detik lebih lambat dari catatan waktunya saat naik podium Grand Prix Spanyol tahun

"Saya tidak memiliki apapun untuk dibuktikan"

“Berbicara tentang bagaimana saya menjalani hidup saat ini, ketika hasilnya tidak begitu bagus, Anda perlu tetap fokus karena sangat mudah untuk kehilangan arah, motivasi,” kata Quartararo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang perlu Anda lakukan untuk diri sendiri.

“Ketika Anda menang, semuanya mudah…

“Saya tidak perlu membuktikan apa pun. Jika saya di sini, itu hanya karena saya ingin kembali untuk diri saya sendiri.”

“Saya tahu kecepatan saya, saya tahu apa yang telah saya capai, saya tahu apa yang ingin saya capai dalam waktu dekat.

“Ketika Anda merasakan kemenangan, Anda tidak ingin kehilangannya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya suka berlatih sampai merasa mual!"

Keinginan untuk menambah sebelas kemenangan MotoGP-nya dari tahun 2020-2022 tampaknya menjadi dasar keputusan Quartararo pindah ke Honda untuk 2027, meski itu belum diumumkan secara resmi.

Hingga saat itu, pembalap Prancis ini menegaskan bahwa ia akan terus berjuang hingga batas kemampuannya di dalam dan di luar lintasan.

“Salah satu hal yang sangat saya sukai adalah mendorong diri saya hingga batas maksimal. Masuk ke zona yang bukan zona nyaman saya.

“Bagi sebagian orang, mungkin ini aneh, tetapi saya suka berlatih sampai merasa mual!

“Jadi ini cukup menuntut, tetapi tugas saya adalah berlatih dan merasa 100% bugar.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sensasi adrenalin juga tetap menjadi motivasi besar.

“Kecepatan yang kami capai adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan siapa pun. Bukan hanya kecepatan tertinggi, tetapi juga melaju dari 80 hingga 250 km/jam dalam beberapa detik.

“Orang mungkin berpikir kami gila. Sebagian otak kami terpengaruh oleh getaran adrenalin itu.

“Saya hanya merasa seperti orang gila yang mengendarai motor MotoGP dan memacu diri hingga batas maksimal, tetapi saya bukan pahlawan super!”