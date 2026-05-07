Razgatlioglu "Lebih Bersemangat Daripada Khawatir" Jelang Debut Le Mans

Toprak Razgatlioglu menghadapi tantangan baru di MotoGP Prancis akhir pekan ini.

Juara dunia World Superbike tiga kali ini belum pernah balapan di Sirkuit Le Mans yang legendaris, tapi setelah akhir pekan yang sulit di trek Jerez yang familiar, rookie Pramac Yamaha itu “lebih bersemangat daripada khawatir” menuju akhir pekan ini.

“Akhirnya, saya bisa balapan di Le Mans, dan saya sangat senang,” kata Razgatlioglu. “Ini sirkuit legendaris yang selama ini hanya saya saksikan, jadi sangat menyenangkan bisa mengalaminya untuk pertama kalinya.

“Saya lebih bersemangat daripada khawatir. Tentu saja, ini trek baru dan hal lain yang perlu dipelajari, tetapi pada saat yang sama saya melihatnya sebagai sebuah peluang.”

Razgatlioglu mengakui sulit untuk melupakan teknik Superbike-nya di Jerez, tetapi akan "memulai dari nol" di Le Mans saat ia berambisi mengulangi performanya saat meraih poin di COTA.

“Di sirkuit yang telah kami lalui sejauh ini, saya secara alami kembali ke gaya berkendara Superbike saya karena sudah familiar bagi saya - hampir secara naluriah,” jelasnya.

“Di sini, memulai dari nol, saya berharap dapat mendekati trek dengan pola pikir yang tepat sejak awal dan fokus sepenuhnya pada adaptasi gaya berkendara MotoGP.

“Itu adalah sesuatu yang telah banyak saya kerjakan, dan ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk membuat langkah selanjutnya ke arah itu.”

Razgatlioglu menyelesaikan akhir pekan Jerez dengan finis di posisi ke-20 pada tes hari Senin, sementara rekan setimnya, Jack Miller, tampaknya membuat progres lebih baik dengan finis di posisi ke-16.

Pembalap Australia ini juga merupakan mantan juara MotoGP Prancis, untuk tim pabrikan Ducati pada tahun 2021.

“Saya sangat menantikan Le Mans. Ini adalah salah satu trek favorit saya di kalender, dan saya telah meraih beberapa hasil bagus di sini di masa lalu,” kata Miller.

“Seluruh akhir pekan selalu istimewa – para penggemar luar biasa, mereka membawa begitu banyak energi sepanjang akhir pekan dan benar-benar menciptakan suasana yang unik, meskipun cuaca tidak selalu mendukungnya.

“Dari sisi olahraga, ini adalah kesempatan penting lainnya bagi kami untuk terus mengembangkan motor dan membangun pekerjaan yang telah kami lakukan. Kami akan terus berupaya untuk melangkah maju dan melihat apa yang dapat kami capai akhir pekan ini."

Direktur Tim Gino Borsoi yakin Pramac berada dalam "posisi yang lebih baik" setelah tes Jerez.

“Kami berharap dapat memulai akhir pekan dalam posisi yang lebih baik dibandingkan balapan sebelumnya,” katanya.

“Jack mampu membuat langkah yang sedikit lebih besar selama tes, tetapi kami mengumpulkan informasi berharga untuk kedua pembalap, yang seharusnya membantu kami untuk maju.

“Le Mans selalu tidak dapat diprediksi, terutama karena cuaca, tetapi itu juga dapat menguntungkan kami.

"Sejauh ini kami telah menunjukkan bahwa kami dapat bersaing dalam kondisi basah, dan jika skenario itu muncul lagi, kami akan siap untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.”