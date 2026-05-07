Marc Marquez Menunggu Peningkatan Ducati sebelum Pikirkan Gelar

Marc Marquez mengisyaratkan upgrade Ducati GP26-nya akan diterapkan di Grand Prix Prancis saat ia mencari peningkatan performa sebelum memikirkan pertarungan gelar.

Marquez memasuki putaran kelima musim ini di Le Mans tertinggal 44 poin di klasemen setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Spanyol.

Sejauh ini, Marc Marquez belum meraih podium Grand Prix di tahun 2026, meskipun ia memiliki dua kemenangan Sprint Race atas namanya.

Tes pasca-balapan di Jerez memberikan arah positif bagi Marquez dan Ducati, dengan pembalap Spanyol itu mencatat pada hari Kamis di Le Mans bahwa beberapa komponen baru telah dibawa ke Prancis.

“Saya rasa beberapa di antaranya, mungkin – tergantung cuaca – akan Anda lihat, karena saya tidak bisa berbohong,” katanya kepada situs web resmi MotoGP. “Beberapa di antaranya akan Anda lihat di atas motor selama akhir pekan.

“Dan yang lainnya sedang kami coba latih dengan keseimbangan motor dan berbagai aspek lainnya, dan mari kita lihat apakah mereka bisa beradaptasi dengan tata letak yang berbeda dan sirkuit serta kondisi yang berbeda seperti Le Mans.”

Ia menambahkan: “Jujur saja, pertama-tama, sebelum memikirkan kejuaraan, kita perlu memperbaiki beberapa hal.

“Jadi, saat ini saya menunjukkan bahwa di beberapa momen saya memiliki kecepatan; di beberapa momen akhir pekan saya berada di sana.

“Tetapi saya tidak memiliki konsistensi. Jadi, ya, saya tidak bisa memikirkan kejuaraan tanpa meningkatkan beberapa aspek.”

Marquez mengatakan bahwa ia tidak mengalami efek buruk akibat kecelakaan yang dialaminya di balapan Jerez, dan menambahkan bahwa uji coba setelahnya "menarik".

“Ya, memang benar kami mengalami kecelakaan pada hari Minggu di Jerez, tetapi itu kecelakaan yang cepat, namun kecelakaan yang ringan bagi tubuh karena kami belajar dengan cara yang baik,” tambahnya.

“Namun, tes hari Senin berjalan baik dan menarik, dan mari kita lihat apakah kita dapat melanjutkan performa ini dan mencoba untuk meningkatkan konsistensi saya, terutama karena saat ini di situlah saya paling kesulitan.”