Bagnaia: Waktu yang Cukup Sulit untuk Ducati Jelang MotoGP Prancis

Putaran Le Mans tahun lalu menandai berakhirnya rekor tak terkalahkan Ducati di awal musim 2025 setelah jagoan tuan rumah Johann Zarco memenangi Grand Prix hari Minggu yang basah.

Setahun kemudian, Ducati datang ke Prancis dengan tiga dari delapan balapan awal, dua di antaranya di Sprint.

Alex Marquez dari Gresini Racing memutus rentetan kemenangan Marco Bezzecchi dan Aprilia di Jerez, tetapi duet pabrikan - Marc Marquez dan Francesco Bagnaia - masih belum naik podium hari Minggu.

“Ini adalah masa yang cukup sulit bagi Ducati secara umum, yang jelas tidak berjalan seperti yang kami harapkan,” kata Bagnaia kepada Sky Italia menjelang Grand Prix Prancis akhir pekan ini.

“Sayangnya, saya telah berada dalam situasi ini selama lebih dari setahun, jadi saya cukup kesulitan, dan anehnya karena tahun ini saya merasa lebih baik di atas motor, saya memiliki lebih banyak feeling, terutama di bagian depan, tetapi saya masih belum bisa melakukan apa yang saya inginkan.

“Motor kami cukup sensitif saat pengereman. Anda bisa melihatnya saat kecelakaan saya di Jerez. Anda harus sangat presisi karena motor cenderung banyak bergerak, ini bukan lagi Ducati yang bisa Anda kendarai dengan sangat keras, masuk tikungan dengan sangat tajam, dan tetap di sana.

“Alex Marquez berhasil melakukannya di Jerez… Jadi ini momen yang rumit, tetapi, seperti yang telah saya katakan lebih dari sekali, saya selalu percaya untuk tiba di Grand Prix dan berada di depan.

“Saya selalu percaya pada hal itu, saya tahu kami memiliki potensi untuk tetap di depan, dan kami hanya perlu menemukan keseimbangan yang tepat.”

Harapan Bagnaia untuk naik dari posisi kesembilan di klasemen kejuaraan dunia saat ini bisa meningkat berkat aerodinamika yang menjanjikan di tes Jerez.

Namun, kemungkinan besar aerodinamika tersebut baru akan digunakan pada putaran berikutnya di Barcelona.

"Saya rasa mungkin saja [digunakan di Le Mans], tetapi kami tidak memiliki banyak unit.

"Jadi, jika kondisi lintasan berubah-ubah, saya rasa kita tidak akan menggunakannya: karena jumlahnya tidak banyak, kita tidak ingin merusaknya untuk Barcelona, ​​yang merupakan lintasan di mana aerodinamika membuat perbedaan.

“Saya rasa kita tidak akan menggunakannya di sini, tapi kita lihat saja nanti."