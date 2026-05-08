Acosta: Pedrosa "Fokus" dengan Proyek MotoGP 2027

Pedro Acosta memahami kenapa Dani Pedrosa tidak dipanggil untuk menggantikan Maverick Vinales yang cedera di MotoGP Prancis akhir pekan ini.

Dengan Vinales absen untuk balapan kedua berturut-turut, Jonas Folger dipanggil untuk melakukan comeback yang mengejutkan.

Awalnya, Tech3 berencana menggunakan pembalap uji pabrikan Pol Espargaro di Jerez, tetapi pembalap Spanyol itu absen karena cedera tangan.

Rekan sesama pembalap tes KTM dan pemenang 31 balapan MotoGP, Pedrosa, berada di trek pada tes hari Senin, mencatatkan laptime lebih cepat dari pembalap reguler Alex Rins dan Toprak Razgatlioglu.

Pedrosa kemudian lanjut ke Mugello untuk tes privat lanjutan di mana ia bergabung dengan Folger, yang menghadapi penampilan MotoGP pertamanya sejak 2023 sebagai pengganti Vinales di Le Mans.

“Masalahnya bukan karena Anda kehilangan kecepatan. Masalah dalam kejuaraan ini adalah seberapa cepat Anda mencapai kecepatan itu,” AS.com mengutip pernyataan Acosta di Le Mans.

“Dalam practice, kami sudah terpaut setengah detik dari rekor pada lap kelima. Itulah masalahnya dengan kejuaraan ini: Anda cepat, tetapi Anda sampai di sana dengan sangat cepat. Jadi... setidaknya dia [Folger] seharusnya bisa bersenang-senang.”

Dengan Espargaro absen karena cedera, Acosta menjelaskan bahwa KTM tidak dapat mengambil risiko kehilangan kedua pembalap tes mereka, karena Pedrosa sudah "fokus" pada mesin 850cc baru tahun depan.

“Yah, saya mengerti. Pada akhirnya, saya pikir [Pedrosa] sangat fokus pada pengembangan 850cc sekarang.

“Saya pikir itu adalah proyek yang sangat dinantikan oleh KTM, dan dengan cedera Pol, ini bukan waktu yang tepat untuk mungkin kehilangan pembalap uji coba.

“Jadi, dia sangat berkonsentrasi pada 850cc saat ini.”

Pedrosa, yang kini berusia 40 tahun, belum lagi turun di balapan MotoGP sejak Jerez 2024.