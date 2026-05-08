MotoGP Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Le Mans

Hasil latihan hari Jumat untuk MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima dari musim 2026.

Luca Marini, 2026 French MotoGP.
Luca Marini dan Honda memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Prancis di Le Mans.

Marini dan Pedro Acosta dari KTM naik ke puncak setelah memasang ban baru di menit-menit terakhir.

Namun, Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati - yang memimpin sebagian besar sesi - kemudian mendapatkan pengembalian catatan waktu putarannya, sehingga pembalap Italia itu naik ke posisi kedua, sebagai pembalap tercepat yang tetap menggunakan ban lama.

Johann Zarco, pemenang GP Prancis 2025 untuk LCR Honda, membuat fans tuan rumah antusias dengan finis di posisi keempat dan, seperti kebanyakan pembalap lainnya, juga mencatatkan waktu terbaiknya dengan ban bekas.

Lebih jauh ke belakang, juara bertahan Marc Marquez memulai akhir pekan di posisi kesembilan untuk Ducati Lenovo, sementara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, hanya berada di posisi ke-14.

Seperti yang dikabarkan, Fabio Quartararo dari Yamaha menggunakan sayap depan tri-plane Inline4 tahun lalu di lintasan kandangnya, setelah melaporkan peningkatan pengendalian bagian depan pada tes Jerez.

Franco Morbidelli harus absen selama lima menit pertama sebagai hukuman karena tidak segera meninggalkan lintasan begitu menyadari motornya mengeluarkan asap selama akhir pekan Grand Prix Spanyol.

FP1 berlangsung dalam kondisi kering dan cerah, tetapi cuaca diperkirakan akan memburuk sepanjang akhir pekan, dengan hujan diprediksi akan kembali turun di Grand Prix hari Minggu, menciptakan situasi serupa saat Zarco meraih kemenangan kandang yang emosional tahun lalu.

Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'30.857s15/18319k
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.054s14/19319k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.208s18/19318k
4Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.252s17/19318k
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.367s18/19317k
6Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.445s17/20315k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.470s15/20319k
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.503s19/20319k
9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.531s20/20319k
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.537s20/21316k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.539s16/17317k
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.591s12/18321k
13Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.655s19/19317k
14Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.675s11/21322k
15Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.676s18/20322k
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.690s15/17317k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.729s19/19313k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.731s18/20313k
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.976s6/19320k
20Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.035s18/18312k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.759s12/19312k
22Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)+3.241s18/18313k

* Rookie

Rekor laptime MotoGP Le Mans:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 29.324s (2025)
Lap tercepat balapan: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

