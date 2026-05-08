MotoGP Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Le Mans

Luca Marini dan Honda memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Prancis di Le Mans.

Marini dan Pedro Acosta dari KTM naik ke puncak setelah memasang ban baru di menit-menit terakhir.

Namun, Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati - yang memimpin sebagian besar sesi - kemudian mendapatkan pengembalian catatan waktu putarannya, sehingga pembalap Italia itu naik ke posisi kedua, sebagai pembalap tercepat yang tetap menggunakan ban lama.

Johann Zarco, pemenang GP Prancis 2025 untuk LCR Honda, membuat fans tuan rumah antusias dengan finis di posisi keempat dan, seperti kebanyakan pembalap lainnya, juga mencatatkan waktu terbaiknya dengan ban bekas.

Lebih jauh ke belakang, juara bertahan Marc Marquez memulai akhir pekan di posisi kesembilan untuk Ducati Lenovo, sementara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, hanya berada di posisi ke-14.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Seperti yang dikabarkan, Fabio Quartararo dari Yamaha menggunakan sayap depan tri-plane Inline4 tahun lalu di lintasan kandangnya, setelah melaporkan peningkatan pengendalian bagian depan pada tes Jerez.

Franco Morbidelli harus absen selama lima menit pertama sebagai hukuman karena tidak segera meninggalkan lintasan begitu menyadari motornya mengeluarkan asap selama akhir pekan Grand Prix Spanyol.

FP1 berlangsung dalam kondisi kering dan cerah, tetapi cuaca diperkirakan akan memburuk sepanjang akhir pekan, dengan hujan diprediksi akan kembali turun di Grand Prix hari Minggu, menciptakan situasi serupa saat Zarco meraih kemenangan kandang yang emosional tahun lalu.

Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'30.857s 15/18 319k 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.054s 14/19 319k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.208s 18/19 318k 4 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.252s 17/19 318k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.367s 18/19 317k 6 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.445s 17/20 315k 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.470s 15/20 319k 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.503s 19/20 319k 9 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.531s 20/20 319k 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.537s 20/21 316k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.539s 16/17 317k 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.591s 12/18 321k 13 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.655s 19/19 317k 14 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.675s 11/21 322k 15 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.676s 18/20 322k 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.690s 15/17 317k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.729s 19/19 313k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.731s 18/20 313k 19 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.976s 6/19 320k 20 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.035s 18/18 312k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.759s 12/19 312k 22 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) +3.241s 18/18 313k

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

* Rookie

Rekor laptime MotoGP Le Mans:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 29.324s (2025)

Lap tercepat balapan: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)