MotoGP Prancis 2026: Hasil Latihan Hari Jumat di Sirkuit Le Mans
Hasil latihan hari Jumat untuk MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima dari musim 2026.
Luca Marini dan Honda memimpin sesi latihan pembuka MotoGP Prancis di Le Mans.
Marini dan Pedro Acosta dari KTM naik ke puncak setelah memasang ban baru di menit-menit terakhir.
Namun, Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati - yang memimpin sebagian besar sesi - kemudian mendapatkan pengembalian catatan waktu putarannya, sehingga pembalap Italia itu naik ke posisi kedua, sebagai pembalap tercepat yang tetap menggunakan ban lama.
Johann Zarco, pemenang GP Prancis 2025 untuk LCR Honda, membuat fans tuan rumah antusias dengan finis di posisi keempat dan, seperti kebanyakan pembalap lainnya, juga mencatatkan waktu terbaiknya dengan ban bekas.
Lebih jauh ke belakang, juara bertahan Marc Marquez memulai akhir pekan di posisi kesembilan untuk Ducati Lenovo, sementara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, hanya berada di posisi ke-14.
Seperti yang dikabarkan, Fabio Quartararo dari Yamaha menggunakan sayap depan tri-plane Inline4 tahun lalu di lintasan kandangnya, setelah melaporkan peningkatan pengendalian bagian depan pada tes Jerez.
Franco Morbidelli harus absen selama lima menit pertama sebagai hukuman karena tidak segera meninggalkan lintasan begitu menyadari motornya mengeluarkan asap selama akhir pekan Grand Prix Spanyol.
FP1 berlangsung dalam kondisi kering dan cerah, tetapi cuaca diperkirakan akan memburuk sepanjang akhir pekan, dengan hujan diprediksi akan kembali turun di Grand Prix hari Minggu, menciptakan situasi serupa saat Zarco meraih kemenangan kandang yang emosional tahun lalu.
Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'30.857s
|15/18
|319k
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.054s
|14/19
|319k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.208s
|18/19
|318k
|4
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.252s
|17/19
|318k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.367s
|18/19
|317k
|6
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.445s
|17/20
|315k
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.470s
|15/20
|319k
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.503s
|19/20
|319k
|9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.531s
|20/20
|319k
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.537s
|20/21
|316k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.539s
|16/17
|317k
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.591s
|12/18
|321k
|13
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.655s
|19/19
|317k
|14
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.675s
|11/21
|322k
|15
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.676s
|18/20
|322k
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.690s
|15/17
|317k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.729s
|19/19
|313k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.731s
|18/20
|313k
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.976s
|6/19
|320k
|20
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.035s
|18/18
|312k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.759s
|12/19
|312k
|22
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+3.241s
|18/18
|313k
* Rookie
Rekor laptime MotoGP Le Mans:
Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 29.324s (2025)
Lap tercepat balapan: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)