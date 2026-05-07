Pol Espargaro Mendukung Regulasi Pembalap Cadangan MotoGP

Pembalap tes KTM, Pol Espargaro, percaya bahwa memiliki pembalap cadangan MotoGP "perlu", di tengah diskusi tentang dorongan dari kejuaraan untuk memperkenalkan hal ini.

MotoGP saat ini belum secara resmi meminta tim memiliki pembalap cadangan tetap seperti Formula 1, dengan pekerjaan pengganti biasanya diambil oleh pembalap tes.

Dalam beberapa minggu terakhir, muncul laporan bahwa MotoGP mendorong pabrikan untuk memiliki pembalap cadangan tetap yang siap tampil jika pembalap tetap mengalami cedera.

Situasi cedera yang dialami tim Tech3, di mana Maverick Vinales dan pembalap uji KTM, Pol Espargaro, telah kembali memunculkan perbincangan ini.

Vinales masih dalam masa pemulihan dari operasi bahu akibat cedera lama, Tech3 awalnya menyiapkan Espargaro sebagai pengganti di Grand Prix Spanyol bulan lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Espargaro juga mengalami cedera, sehingga Tech3 hanya memiliki satu pembalap di grid di Jerez.

Karena Vinales dan Espargaro masih absen, Tech3 harus memanggil pembalap uji KTM lainnya, Jonas Folger, untuk menggantikan mereka akhir pekan ini di Grand Prix Prancis.

Folger belum balapan di MotoGP sejak 2023.

‘Sangat jarang terjadi di F1 sebuah mobil dibiarkan diam di pit’

Berbicara pada acara peluncuran Grand Prix Catalan mendatang, Espargaro percaya bahwa aturan pembalap cadangan permanen adalah aturan yang harus dipertimbangkan MotoGP.

Namun, ia mengakui bahwa risiko bagi seorang pembalap yang memasuki akhir pekan balapan dengan waktu latihan terbatas lebih besar daripada bagi seorang pembalap F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Secara pribadi, saya pikir itu perlu,” kata Espargaro tentang cadangan permanen.

“Saya berbincang dengan Guenther Steiner, pemilik baru Tech3, dan dia mengatakan kepada saya bahwa, berasal dari Formula 1, tidak pernah terdengar sebuah mobil berada di pit selama sesi latihan atau balapan dan tidak ikut berkompetisi.

“Saya rasa pendapatnya valid, MotoGP tidak bisa dibandingkan dengan F1. Risiko seorang pembalap pada hari Sabtu mengendarai motor untuk menggantikan rekan satu tim yang cedera pada hari Jumat jauh lebih besar daripada jika Anda melakukannya dengan mobil.

“Tetapi juga benar bahwa, secara ekonomi dan untuk olahraga ini, membiarkan motor menganggur di pit bukanlah hal yang ideal.

“Jelas, kesepakatan perlu dicapai antara Liberty, tim, dan para pembalap, tetapi secara pribadi, saya bersedia mengambil peran itu selama saya dalam kondisi fisik yang prima, dan saat ini kondisinya tidak demikian.”

Article continues below ADVERTISEMENT