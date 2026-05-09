MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat

Hasil Kualifikasi Lengkap untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, putaran 5 dari 22.

Pecco Bagnaia, 2026 French MotoGP.
Francesco Bagnaia meraih pole position untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, mengungguli rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez dan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Saat Marquez dan sesama pembalap GP26 Fabio di Giannantonio berjibaku, Bagnaia melesat ke depan dengan laptime 1 menit 29,634 detik untuk meraih ppole pertamanya musim ini.

Bagnaia sempat menghadapi investigasi karena diduga menahan Di Giannantonio pada putaran terakhirnya, sebelum FIM Stewards menilai bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Diggia, Pedro Acosta dari KTM, dan bintang tuan rumah Fabio Quartararo akan memulai dari baris kedua.

Itu adalah sesi kualifikasi yang ketat dengan Joan Mir, Jorge Martin, Ai Ogura, dan Alex Marquez melengkapi 10 besar yang dipisahkan tidak sampai 0,3 detik.

Pemenang bertahan Le Mans, Johann Zarco, hanya berada di posisi ke-11, dengan Alex Rins melengkapi baris keempat

Marc Marquez memecahkan rekor lap di Q1

Marc Marquez dan pemimpin latihan terakhir Quartararo lolos dari Q1, dengan Marquez memecahkan rekor lap MotoGP di Le Mans dengan 1m 29,288s.

Laptime tersebut akan memberikan Marquez pole jika dia mengulanginya di Q2.

Pemenang Jerez Alex Marquez jatuh dan kembali di Q2 dalam perjalanannya ke kesepuluh.

Sprint Race Le Mans 13 putaran dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (8 malam Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'29.634s7/8321k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.012s6/9318k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.023s8/9325k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.065s6/9319k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.183s7/8321k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.197s6/9312k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.203s8/9317k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.213s6/9323k
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.254s8/9321k
10Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.297s7/8319k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.737s9/9317k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.982s6/9320k
 Qualifying 1:     
13Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'29.885s7/8321k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'30.360s6/6320k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'30.396s7/7316k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'30.413s7/8315k
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'30.419s6/8313k
18Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'30.428s7/8319k
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'30.439s6/8316k
20Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)1'30.769s6/8315k
21Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'30.825s3/8316k
22Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)1'31.826s6/8315k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Le Mans:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026-Kualifikasi Q1)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)

Free Practice 2

Jagoan tuan rumah Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans yang kering dan cerah.

Bintang Monster Yamaha - pole-sitter Le Mans tahun lalu - menempatkan V4 pabrik di atas sesi Grand Prix untuk pertama kalinya, di depan Ducati milik Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio.

Quartararo memasang ban Soft baru untuk lari terakhirnya, sementara Bagnaia tetap menggunakan ban bekas.

Pemimpin gelar Marco Bezzecchi berada di urutan keenam, dengan juara bertahan Marc Marquez hanya berada di urutan ke-16.

Johann Zarco adalah yang tercepat pada hari Jumat, di tempat yang kering, tetapi mengalami jatuh pagi ini.

Maverick Vinales dari Tech3 tetap absen setelah operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, kembali ke aksi grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'30.580s8/13312k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.066s13/14321k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.181s10/14316k
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.186s13/15319k
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.256s10/12318k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.265s7/15323k
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.283s8/16321k
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.289s11/13320k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.299s4/14319k
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.314s10/10317k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.346s14/15321k
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.406s6/15320k
13Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.455s11/12319k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.615s12/14318k
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.621s5/13321k
16Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.667s6/13320k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.680s5/14316k
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.706s4/13315k
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.759s14/15312k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.879s5/15315k
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.961s5/13317k
22Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.425s5/14314k

* Rookie

MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat
