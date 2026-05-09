MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat
Hasil Kualifikasi Lengkap untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, putaran 5 dari 22.
Francesco Bagnaia meraih pole position untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, mengungguli rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez dan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia.
Saat Marquez dan sesama pembalap GP26 Fabio di Giannantonio berjibaku, Bagnaia melesat ke depan dengan laptime 1 menit 29,634 detik untuk meraih ppole pertamanya musim ini.
Bagnaia sempat menghadapi investigasi karena diduga menahan Di Giannantonio pada putaran terakhirnya, sebelum FIM Stewards menilai bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Diggia, Pedro Acosta dari KTM, dan bintang tuan rumah Fabio Quartararo akan memulai dari baris kedua.
Itu adalah sesi kualifikasi yang ketat dengan Joan Mir, Jorge Martin, Ai Ogura, dan Alex Marquez melengkapi 10 besar yang dipisahkan tidak sampai 0,3 detik.
Pemenang bertahan Le Mans, Johann Zarco, hanya berada di posisi ke-11, dengan Alex Rins melengkapi baris keempat
Marc Marquez memecahkan rekor lap di Q1
Marc Marquez dan pemimpin latihan terakhir Quartararo lolos dari Q1, dengan Marquez memecahkan rekor lap MotoGP di Le Mans dengan 1m 29,288s.
Laptime tersebut akan memberikan Marquez pole jika dia mengulanginya di Q2.
Pemenang Jerez Alex Marquez jatuh dan kembali di Q2 dalam perjalanannya ke kesepuluh.
Sprint Race Le Mans 13 putaran dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (8 malam Waktu Indonesia Barat).
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'29.634s
|7/8
|321k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.012s
|6/9
|318k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.023s
|8/9
|325k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.065s
|6/9
|319k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.183s
|7/8
|321k
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.197s
|6/9
|312k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.203s
|8/9
|317k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.213s
|6/9
|323k
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.254s
|8/9
|321k
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.297s
|7/8
|319k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.737s
|9/9
|317k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.982s
|6/9
|320k
|Qualifying 1:
|13
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'29.885s
|7/8
|321k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'30.360s
|6/6
|320k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'30.396s
|7/7
|316k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'30.413s
|7/8
|315k
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'30.419s
|6/8
|313k
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'30.428s
|7/8
|319k
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'30.439s
|6/8
|316k
|20
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|1'30.769s
|6/8
|315k
|21
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'30.825s
|3/8
|316k
|22
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'31.826s
|6/8
|315k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Le Mans:
Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026-Kualifikasi Q1)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)
Free Practice 2
Jagoan tuan rumah Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans yang kering dan cerah.
Bintang Monster Yamaha - pole-sitter Le Mans tahun lalu - menempatkan V4 pabrik di atas sesi Grand Prix untuk pertama kalinya, di depan Ducati milik Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio.
Quartararo memasang ban Soft baru untuk lari terakhirnya, sementara Bagnaia tetap menggunakan ban bekas.
Pemimpin gelar Marco Bezzecchi berada di urutan keenam, dengan juara bertahan Marc Marquez hanya berada di urutan ke-16.
Johann Zarco adalah yang tercepat pada hari Jumat, di tempat yang kering, tetapi mengalami jatuh pagi ini.
Maverick Vinales dari Tech3 tetap absen setelah operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, kembali ke aksi grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'30.580s
|8/13
|312k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.066s
|13/14
|321k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.181s
|10/14
|316k
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.186s
|13/15
|319k
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.256s
|10/12
|318k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.265s
|7/15
|323k
|7
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.283s
|8/16
|321k
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.289s
|11/13
|320k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.299s
|4/14
|319k
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.314s
|10/10
|317k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.346s
|14/15
|321k
|12
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.406s
|6/15
|320k
|13
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.455s
|11/12
|319k
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.615s
|12/14
|318k
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.621s
|5/13
|321k
|16
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.667s
|6/13
|320k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.680s
|5/14
|316k
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.706s
|4/13
|315k
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.759s
|14/15
|312k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.879s
|5/15
|315k
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.961s
|5/13
|317k
|22
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.425s
|5/14
|314k
* Rookie