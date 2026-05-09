MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat

Francesco Bagnaia meraih pole position untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, mengungguli rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez dan pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Saat Marquez dan sesama pembalap GP26 Fabio di Giannantonio berjibaku, Bagnaia melesat ke depan dengan laptime 1 menit 29,634 detik untuk meraih ppole pertamanya musim ini.

Bagnaia sempat menghadapi investigasi karena diduga menahan Di Giannantonio pada putaran terakhirnya, sebelum FIM Stewards menilai bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Diggia, Pedro Acosta dari KTM, dan bintang tuan rumah Fabio Quartararo akan memulai dari baris kedua.

Itu adalah sesi kualifikasi yang ketat dengan Joan Mir, Jorge Martin, Ai Ogura, dan Alex Marquez melengkapi 10 besar yang dipisahkan tidak sampai 0,3 detik.

Pemenang bertahan Le Mans, Johann Zarco, hanya berada di posisi ke-11, dengan Alex Rins melengkapi baris keempat

Marc Marquez memecahkan rekor lap di Q1

Marc Marquez dan pemimpin latihan terakhir Quartararo lolos dari Q1, dengan Marquez memecahkan rekor lap MotoGP di Le Mans dengan 1m 29,288s.

Laptime tersebut akan memberikan Marquez pole jika dia mengulanginya di Q2.

Pemenang Jerez Alex Marquez jatuh dan kembali di Q2 dalam perjalanannya ke kesepuluh.

Sprint Race Le Mans 13 putaran dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (8 malam Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'29.634s 7/8 321k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.012s 6/9 318k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.023s 8/9 325k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.065s 6/9 319k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.183s 7/8 321k 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.197s 6/9 312k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.203s 8/9 317k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.213s 6/9 323k 9 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.254s 8/9 321k 10 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.297s 7/8 319k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.737s 9/9 317k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.982s 6/9 320k Qualifying 1: 13 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'29.885s 7/8 321k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'30.360s 6/6 320k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'30.396s 7/7 316k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'30.413s 7/8 315k 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'30.419s 6/8 313k 18 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'30.428s 7/8 319k 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'30.439s 6/8 316k 20 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'30.769s 6/8 315k 21 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'30.825s 3/8 316k 22 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.826s 6/8 315k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Le Mans:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026-Kualifikasi Q1)

Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)

Free Practice 2

Jagoan tuan rumah Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan memimpin latihan terakhir untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans yang kering dan cerah.

Bintang Monster Yamaha - pole-sitter Le Mans tahun lalu - menempatkan V4 pabrik di atas sesi Grand Prix untuk pertama kalinya, di depan Ducati milik Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio.

Quartararo memasang ban Soft baru untuk lari terakhirnya, sementara Bagnaia tetap menggunakan ban bekas.

Pemimpin gelar Marco Bezzecchi berada di urutan keenam, dengan juara bertahan Marc Marquez hanya berada di urutan ke-16.

Johann Zarco adalah yang tercepat pada hari Jumat, di tempat yang kering, tetapi mengalami jatuh pagi ini.

Maverick Vinales dari Tech3 tetap absen setelah operasi bahu dan telah digantikan oleh Jonas Folger, kembali ke aksi grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.580s 8/13 312k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.066s 13/14 321k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.181s 10/14 316k 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.186s 13/15 319k 5 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.256s 10/12 318k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.265s 7/15 323k 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.283s 8/16 321k 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.289s 11/13 320k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.299s 4/14 319k 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.314s 10/10 317k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.346s 14/15 321k 12 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.406s 6/15 320k 13 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.455s 11/12 319k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.615s 12/14 318k 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.621s 5/13 321k 16 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.667s 6/13 320k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.680s 5/14 316k 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.706s 4/13 315k 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.759s 14/15 312k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.879s 5/15 315k 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.961s 5/13 317k 22 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.425s 5/14 314k

* Rookie