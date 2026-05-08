Quartararo Mengonfirmasi Upgrade Kunci Yamaha di Le Mans

Fabio Quartararo menggunakan paket aero baru pada Yamaha V4-nya selama MotoGP Prancis akhir pekan ini di Le Mans.

Quartararo finis di urutan ke-14 pada Grand Prix Spanyol, di sirkuit yang sama tempat ia menjadi runner-up dengan Inline M1 setahun sebelumnya, tetapi naik ke urutan ketujuh selama tes hari Senin, berkat peningkatan kepercayaan diri pada bagian depan motornya.

Sayap depan tri-plane tahun lalu termasuk di antara modifikasi yang ditawarkan pada tes hari Senin, muncul di motor pembalap Prancis itu selama FP1 Jumat pagi.

Quartararo, yang meraih pole position di balapan kandangnya musim lalu sebelum menjadi salah satu pembalap yang terjebak hujan pada hari Minggu, mengatakan pada hari Kamis:

“Tentu saja, ekspektasi jauh lebih rendah daripada tahun lalu, sayangnya. Tetapi dalam tes Jerez kami menemukan - lebih dari sekadar potensi, ini adalah perasaan bahwa di bagian depan kami kesulitan sejak awal.

“Jadi mari kita coba temukan feeling bagian depan yang bisa sangat membantu kita di trek seperti ini yang kita tahu sangat penting.”

“Kita akan menggunakan aerodinamika yang telah kita uji di Jerez,” ia menegaskan. “Itu positif.

“Di situlah kita menemukan feeling kita, dan saya pikir itu akan sangat penting karena di masa lalu saya terbiasa mencetak waktu lap terbaik dengan bagian depan, dan dengan motor ini saya tidak bisa melakukannya. Jadi itu akan sedikit membantu kita ke arah itu.”

Aerodinamika baru ini akan menjadi bagian dari livery khusus kandang pada hari Minggu. “Saya pikir ini akan sangat keren,” tambahnya.

Meskipun Yamaha V4 belum pernah finis lebih tinggi dari posisi ke-14 dalam Grand Prix, kondisi cuaca yang berubah-ubah kembali diprediksi untuk Le Mans.

Hal itu bisa menguntungkan Quartararo seperti halnya saat ia finis ketujuh di Sprint Race yang basah di Sirkuit Jerez belum lama ini.

“Ketika hasilnya tidak begitu bagus, tentu saja akan lebih sulit. Tapi semangat saya selalu sama. Saya mencoba memberikan yang terbaik di atas motor,” katanya.

“Saat mengenakan helm, yang membuat saya bahagia adalah mendorong diri saya hingga batas maksimal, dan itulah yang saya lakukan.

“Meskipun hasilnya bukan yang saya inginkan, saya akan tetap berusaha 100 persen.”

Quartararo akan memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 setelah menyelesaikan sesi Practice Jumat sore di posisi ke-18.

Grand Prix hari Minggu ini diprediksi akan menjadi penampilan kandang terakhir Quartararo sebagai pembalap Yamaha sebelum kepindahannya ke Honda tahun 2027, yang masih belum dikonfirmasi.