Johann Zarco Mengukur Peluangnya untuk Kembali Berjaya di Le Mans

Johann Zarco membuat sejarah sebagai pembalap Prancis pertama yang meraih kemenangan kandang sejak Pierre Monneret tahun 1954.

Dan dengan ramalan cuaca yang kembali memprediksi hujan seperti tahun lalu, para penggemar memiliki ekspektasi Zarco akan meraih kemenangan untuk tahun kedua berturut-turut.

“Sepanjang tahun lalu, setiap penggemar yang saya temui, di seluruh dunia, akan berkata, ‘wow, kemenangan itu luar biasa’,” kenang Zarco pada hari Kamis.

“Jadi saya mengerti bahwa menang di negara sendiri membuat perbedaan besar, yang tidak saya duga. Dan itu sangat keren.

“Jika hal itu terjadi lagi tahun ini, saya akan mencoba untuk tetap fokus untuk meraihnya.”

“Saya rasa penggemar Prancis adalah satu-satunya yang berharap hujan turun di Grand Prix!” tambah pembalap LCR Honda itu.

“Saya punya peluang lebih besar jika hujan turun karena di Jerez, meskipun saya memiliki kecepatan yang sangat bagus di lintasan kering, saya bahkan tidak bisa berharap untuk naik podium.

“Saya tidak berharap hujan turun pada hari Minggu. Tetapi jika hujan turun, saya akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini.”

Kekuatan sejati Zarco terletak pada kondisi campuran yang sulit dan terkenal di Le Mans.

“Yang paling saya sukai adalah ketika lintasan tidak terlalu basah,” jelasnya.

“Saat hujan deras, saya merasa tidak bisa berbuat banyak karena saya butuh beberapa putaran untuk mendapatkan kepercayaan diri.

“Namun, ketika airnya agak berkurang dan mungkin pembalap lain kesulitan mengendalikan ban, dari situ saya bisa memanfaatkan situasi.”

Terlepas dari ramalan cuaca, Zarco menolak anggapan bahwa ia harus dianggap sebagai favorit.

“Saya rasa saya tidak dianggap sebagai favorit. Hanya saja, ‘wow, sesuatu yang tidak bisa kita percayai terjadi tahun lalu’.

“Jadi sekarang saya pikir orang-orang lebih percaya bahwa mungkin itu bisa terjadi. Ini lebih tentang kepercayaan daripada benar-benar menjadi favorit untuk menang.”

Meskipun demikian, performa Zarco dalam kondisi basah telah terbukti pada balapan terakhir di Jerez, di mana ia menantang Marc Marquez untuk posisi pole.

“Di Jerez saat hujan, saya lolos kualifikasi di posisi kedua, berjuang untuk posisi pole. Jadi saya menegaskan bahwa dalam kondisi basah, saya memiliki lebih banyak peluang dan saya akan mencoba untuk memanfaatkannya.

“Hanya dengan melihat ramalan cuaca, itulah mengapa orang merasa bahwa saya datang sebagai favorit.

“Tapi seperti yang saya katakan, ini lebih dari sekadar peluang… Akan sangat luar biasa untuk mengalami ini lagi.”