MotoGP Prancis 2026: Martin Brilian, Marc Marquez Alami Insiden Besar

Hasil Sprint Race MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 French MotoGP
Jorge Martin mendominasi Sprint Race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez terpental dari motornya setelah mengalami highside besar dari posisi ketujuh saat balapan menyisakan satu lap lagi.

Jorge Martin menyerbu dari posisi kedelapan di grid, kemudian mengambil garis luar yang berani melalui chicane pertama untuk merebut keunggulan di depan rekan setimnya Aprilia Bezzecchi.

Pole-sitter Bagnaia, bintang tuan rumah Fabio Quartararo dan Marc Marquez mengikuti.

Bezzecchi menyerahkan posisi kedua ke Bagnaia ketika dia berlari lebar, tetapi Martin tak tersentuh oleh Pecco untuk merayakan kemenangan Sprint keduanya musim ini.

Kemenangan ini juga memangkas keunggulan poin Bezzecchi menuju Grand Prix hari Minggu.

Kecelakaan monster Marc Marquez

Lebih jauh ke belakang, kesengsaraan Marc Marquez di awal balapan berlanjut, ia tenggelam ke posisi ketujuh setelah dilewati oleh Pedro Acosta dari KTM dan Joan Mir dari Honda.

Balapan Marquez kemudian menjadi jauh lebih buruk ketika dia kehilangan kendali saat pengereman untuk tikungan terakhir dan terlental dari Ducati-nya di sektor terakhir.

Marc bisa segera bangun dan meninggalkan tempat kecelakaan, meski ia sangat tertatih-tatih ketika kembali ke pit-box Ducati.

Kemalangan juga dialami Fabio di Giannantonio, yang balapan Sprint-nya sudah kacau karena wheelie saat start dan turun dari P4 menjadi P14, sebelum kemudian terjatuh.

Rekan satu tim VR46 Franco Morbidelli, Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, Luca Marini dari Honda ditambah pembalap Tech3 Enea Bastianini dan pengganti Jonas Folger juga jatuh.

Sebagian besar pembalap memilih senyawa ban depan keras dan belakang lunak untuk kontes 13 putaran, dengan hanya Johann Zarco dan Alex Rins yang memilih bagian depan lunak.

Setelah dua hari cuaca kering dan cerah, hujan ringan diperkirakan untuk hari Minggu.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)13 Laps
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.107s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.786s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+3.808s
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+4.402s
6Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+4.630s
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.670s
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+6.608s
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+10.368s
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+11.771s
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+13.435s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+14.708s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.413s
14Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+16.968s
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+17.603s
16Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1 lap
 Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)DNF
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)DNF
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF

* Rookie

