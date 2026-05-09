MotoGP Prancis 2026: Martin Brilian, Marc Marquez Alami Insiden Besar
Hasil Sprint Race MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.
Jorge Martin mendominasi Sprint Race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.
Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez terpental dari motornya setelah mengalami highside besar dari posisi ketujuh saat balapan menyisakan satu lap lagi.
Jorge Martin menyerbu dari posisi kedelapan di grid, kemudian mengambil garis luar yang berani melalui chicane pertama untuk merebut keunggulan di depan rekan setimnya Aprilia Bezzecchi.
Pole-sitter Bagnaia, bintang tuan rumah Fabio Quartararo dan Marc Marquez mengikuti.
Bezzecchi menyerahkan posisi kedua ke Bagnaia ketika dia berlari lebar, tetapi Martin tak tersentuh oleh Pecco untuk merayakan kemenangan Sprint keduanya musim ini.
Kemenangan ini juga memangkas keunggulan poin Bezzecchi menuju Grand Prix hari Minggu.
Kecelakaan monster Marc Marquez
Lebih jauh ke belakang, kesengsaraan Marc Marquez di awal balapan berlanjut, ia tenggelam ke posisi ketujuh setelah dilewati oleh Pedro Acosta dari KTM dan Joan Mir dari Honda.
Balapan Marquez kemudian menjadi jauh lebih buruk ketika dia kehilangan kendali saat pengereman untuk tikungan terakhir dan terlental dari Ducati-nya di sektor terakhir.
Marc bisa segera bangun dan meninggalkan tempat kecelakaan, meski ia sangat tertatih-tatih ketika kembali ke pit-box Ducati.
Kemalangan juga dialami Fabio di Giannantonio, yang balapan Sprint-nya sudah kacau karena wheelie saat start dan turun dari P4 menjadi P14, sebelum kemudian terjatuh.
Rekan satu tim VR46 Franco Morbidelli, Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, Luca Marini dari Honda ditambah pembalap Tech3 Enea Bastianini dan pengganti Jonas Folger juga jatuh.
Sebagian besar pembalap memilih senyawa ban depan keras dan belakang lunak untuk kontes 13 putaran, dengan hanya Johann Zarco dan Alex Rins yang memilih bagian depan lunak.
Setelah dua hari cuaca kering dan cerah, hujan ringan diperkirakan untuk hari Minggu.
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|13 Laps
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.107s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.786s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+3.808s
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+4.402s
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+4.630s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.670s
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+6.608s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+10.368s
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+11.771s
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+13.435s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+14.708s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.413s
|14
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+16.968s
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+17.603s
|16
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1 lap
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|DNF
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
* Rookie