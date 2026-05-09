MotoGP Prancis 2026: Martin Brilian, Marc Marquez Alami Insiden Besar

Jorge Martin mendominasi Sprint Race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez terpental dari motornya setelah mengalami highside besar dari posisi ketujuh saat balapan menyisakan satu lap lagi.

Jorge Martin menyerbu dari posisi kedelapan di grid, kemudian mengambil garis luar yang berani melalui chicane pertama untuk merebut keunggulan di depan rekan setimnya Aprilia Bezzecchi.

Pole-sitter Bagnaia, bintang tuan rumah Fabio Quartararo dan Marc Marquez mengikuti.

Bezzecchi menyerahkan posisi kedua ke Bagnaia ketika dia berlari lebar, tetapi Martin tak tersentuh oleh Pecco untuk merayakan kemenangan Sprint keduanya musim ini.

Kemenangan ini juga memangkas keunggulan poin Bezzecchi menuju Grand Prix hari Minggu.

Kecelakaan monster Marc Marquez

Lebih jauh ke belakang, kesengsaraan Marc Marquez di awal balapan berlanjut, ia tenggelam ke posisi ketujuh setelah dilewati oleh Pedro Acosta dari KTM dan Joan Mir dari Honda.

Balapan Marquez kemudian menjadi jauh lebih buruk ketika dia kehilangan kendali saat pengereman untuk tikungan terakhir dan terlental dari Ducati-nya di sektor terakhir.

Marc bisa segera bangun dan meninggalkan tempat kecelakaan, meski ia sangat tertatih-tatih ketika kembali ke pit-box Ducati.

Kemalangan juga dialami Fabio di Giannantonio, yang balapan Sprint-nya sudah kacau karena wheelie saat start dan turun dari P4 menjadi P14, sebelum kemudian terjatuh.

Rekan satu tim VR46 Franco Morbidelli, Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, Luca Marini dari Honda ditambah pembalap Tech3 Enea Bastianini dan pengganti Jonas Folger juga jatuh.

Sebagian besar pembalap memilih senyawa ban depan keras dan belakang lunak untuk kontes 13 putaran, dengan hanya Johann Zarco dan Alex Rins yang memilih bagian depan lunak.

Setelah dua hari cuaca kering dan cerah, hujan ringan diperkirakan untuk hari Minggu.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 13 Laps 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.107s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.786s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +3.808s 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +4.402s 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +4.630s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.670s 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +6.608s 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +10.368s 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +11.771s 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +13.435s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +14.708s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.413s 14 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +16.968s 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +17.603s 16 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1 lap Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) DNF Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF

* Rookie

