BREAKING: Marc Marquez Cedera Kaki usai Insiden Sprint Race Le Mans

Ducati mengumumkan bahwa Marc Marquez mundur dari MotoGP Prancis, dan absen di putaran Catalunya minggu depan setelah kecelakaan besarnya di Sprint Race di Sirkuit Le Mans, Sabtu (10/5).

Juara dunia bertahan itu mengalami kecelakaan hebat di lap kedua terakhir balapan sprint hari Sabtu di Le Mans saat berada di posisi ketujuh.

Ia harus dibantu menuju kantor paddock-nya ketika kembali ke garasi Ducati, sebelum dibawa ke Medical Center untuk pemeriksaan, di mana ia terlihat tidak menopang berat badannya pada kaki kanannya.

Ducati kini mengkonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang di kaki kanannya dan akan kembali ke Madrid malam ini untuk menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang.

Akibatnya, ia akan absen pada Grand Prix Prancis hari Minggu, serta Grand Prix Catalan akhir pekan depan.

Pernyataan dari Ducati berbunyi: “Setelah kecelakaan saat sprint di GP Prancis dan setelah pemeriksaan medis dan rontgen, Marc dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya.

“Ia akan terbang ke Madrid malam ini untuk menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan.

“Ia tidak akan berpartisipasi di GP Catalan minggu depan. Kami akan mengirimkan informasi lebih lanjut sesegera mungkin.”

This news comes as another huge blow to Marc Marquez's title defence, yang sudah menunjukkan awal yang buruk di lima putaran pertama.

Marquez sudah gagal menyelesaikan dua Grand Prix dan belum pernah naik podium pada hari Minggu, meskipun ia memiliki dua kemenangan Sprint Race.

Setelah terjatuh di Sprint Race hari Sabtu di Le Mans, Marquez kini tertinggal 51 poin atas Marco Bezzecchi dari Aprilia di klasemen.

Pembalap Ducati itu terus berjuang dengan cedera bahu yang dialaminya dalam tabrakan di Grand Prix Indonesia Oktober lalu.

Di Le Mans, Marquez lolos dari Q1 dengan rekor lap baru dan berhasil lolos kualifikasi di posisi kedua, meski setelahnya ia mengaku bahwa ia tidak mengerti bagaimana cara berkendara dengan benar saat ini.

Di Sprint Race, ia merosot ke posisi ketujuh di lap-lap awal dan tidak mampu memperbaiki posisinya sebelum akhirnya terjatuh.

Kesulitan Marquez di Prancis terjadi saat Ducati tampaknya sudah membuat kemajuan dalam beberapa pekan terakhir lewat kemenangan dominan Alex Marquez di Spanyol dan pole position Francesco Bagnaia di Le Mans.

Pembalap Spanyol itu kemudian mengkonfirmasi bahwa ia memang sudah dijadwalkan untuk menjalani operasi pada bahunya yang cedera setelah balapan di Barcelona, ​​karena sekrup yang rusak telah menyebabkan masalah saraf padanya.