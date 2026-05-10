Joan Mir Incar Podium setelah Penampilan Solid di Sprint Race

Joan Mir yakin Honda selangkah lagi menuju podium MotoGP setelah penampilan solid di Sprint Race Le Mans.

Joan Mir, Marc Marquez, 2026 French MotoGP Sprint.
Joan Mir yakin Honda semakin dekat untuk memperebutkan podium MotoGP setelah finis di posisi keenam yang solid di Sprint Race Le Mans.

Yang lebih signifikan daripada hasil di trek adalah posisi tersebut diraih berkat kecepatan murni, bukan karena pembalap di depan yang tersingkir dari balapan.

Tak bisa dipungkiri, Mir menetapkan kecepatan tinggi yang konsisten sepanjang 13 lap.

“Kita harus sangat senang karena mampu finis di posisi ini tanpa ada kejadian apa pun di depan,” kata Mir kepada MotoGP.com.

“Maksud saya, itu adalah posisi keenam yang sangat solid, bertarung dengan para pembalap yang saya sukai.”

2026 French MotoGP Sprint lap times: Top 6 plus Marc Marquez.
"Podium nyata"

Mir juga menyinggung sejumlah kecelakaan yang dialaminya di awal musim saat berusaha mengimbangi motor yang lebih cepat.

“Memang benar bahwa di masa lalu, kami sering berada di posisi ini, tetapi kami tidak bisa menyelesaikan balapan,” jelasnya.

“Jadi sekarang tampaknya kami membuat kemajuan untuk mengendalikan semuanya dengan lebih baik.

“Namun, saya masih harus mengambil banyak risiko karena traksi kami sangat buruk, tetapi kami akan berupaya dan mencoba untuk melangkah lebih jauh dan berjuang untuk podium nyata, bukan karena yang lain tertinggal atau mengalami kecelakaan.”

Mir dan Johann Zarco sama-sama meraih podium di lintasan kering untuk Honda musim lalu.

Hasil terbaik RC213V sejauh musim ini tetaplah posisi kelima yang diraih Luca Marini di COTA Sprint.

Kemenangan terbaru Honda didapat oleh Zarco di Le Mans yang basah tahun lalu, dan kemenangan emosional itu bisa terulang karena hujan diperkirakan akan turun lagi pada Grand Prix hari Minggu.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

