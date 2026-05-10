FOTO: Quartararo Tampil dengan Livery Spesial untuk MotoGP Prancis

Fabio Quartararo mengungkap corak khusus untuk Grand Prix kandangnya, MotoGP Prancis, di Sirkuit Le Mans.

Fabio Quartararo, 2026 French MotoGP livery.
Fabio Quartararo, 2026 French MotoGP livery.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Fabio Quartararo memperkenalkan livery khusus selama sesi warm-up Minggu pagi untuk MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans.

Juara dunia 2021, yang menempatkan M1 bertenaga V4 baru di puncak daftar waktu untuk pertama kalinya dalam latihan terakhir, lolos kualifikasi di posisi keenam dan kemudian meraih hasil terbaik motornya sejauh ini dengan finis kelima di Sprint hari Sabtu.

“Saya sudah berusaha sebaik mungkin di setiap putaran,” kata Quartararo. “Kami tahu bahwa kecepatan kami cukup kuat karena pagi ini saya merasa baik, tetapi kami juga tahu bahwa selama balapan selalu sedikit berbeda dibandingkan sesi latihan bebas, dengan lebih banyak motor yang berdekatan.

“Saya melakukan putaran pertama yang hebat di Sprint, dan kami mencapai hasil yang bagus, dan saya sangat senang dengan bagaimana kami membalikkan situasi kami dari Jumat ke Sabtu. 

"Saya memiliki perasaan hebat yang sama seperti yang saya rasakan di Tes Jerez. Kita perlu terus seperti ini.”

2026 French MotoGP Sprint lap times: Top 6 plus Marc Marquez.
2026 French MotoGP Sprint lap times: Top 6 plus Marc Marquez.
© Peter McLaren
Fabio Quartararo, special livery, 2026 French MotoGP.
Fabio Quartararo, special livery, 2026 French MotoGP.
© Gold and Goose
Fabio Quartararo, special livery, 2026 French MotoGP.
Fabio Quartararo, special livery, 2026 French MotoGP.
© Gold and Goose

Quartararo akan memulai balapan dari posisi kelima pada Grand Prix sore ini setelah Marc Marquez dinyatakan tidak fit akibat cedera kaki kemarin.

Penampilan terakhir pembalap Prancis itu di kandang sendiri sebagai pembalap Yamaha tampaknya akan berlangsung dalam kondisi basah, dengan hujan akan turun di Le Mans tak lama setelah sesi pemanasan hari Minggu.

Quartararo - yang kembali menggunakan sayap depan tahun lalu - diperkirakan akan bergabung dengan Honda untuk era 850cc/Pirelli yang baru pada tahun 2027, meskipun kesepakatan tersebut masih belum dikonfirmasi secara resmi.

FOTO: Quartararo Tampil dengan Livery Spesial untuk MotoGP Prancis
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Razgatlioglu "Lebih Bersemangat Daripada Khawatir" Jelang Debut Le Mans
07/05/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Siapkan "Sesuatu yang Istimewa" untuk MotoGP Prancis
06/05/26
Fabio Quartararo, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Percaya Trackhouse untuk Keputusan Pengganti Ogura
05/05/26
Davide Brivio, Massimo Rivola, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Alex Rins: Orang-Orang Melupakan Anda Tanpa Motor Papan Atas
05/05/26
Alex Rins, Jorge Martin, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Motor Yamaha V4 Diklaim "30% Berbeda" dari Prototype 2025
04/05/26
Augusto Fernandez, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Mengira Peralihan ke V4 akan Sedikit Lebih Mudah
03/05/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Spanish MotoGP