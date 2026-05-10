FOTO: Quartararo Tampil dengan Livery Spesial untuk MotoGP Prancis

Fabio Quartararo memperkenalkan livery khusus selama sesi warm-up Minggu pagi untuk MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans.

Juara dunia 2021, yang menempatkan M1 bertenaga V4 baru di puncak daftar waktu untuk pertama kalinya dalam latihan terakhir, lolos kualifikasi di posisi keenam dan kemudian meraih hasil terbaik motornya sejauh ini dengan finis kelima di Sprint hari Sabtu.

“Saya sudah berusaha sebaik mungkin di setiap putaran,” kata Quartararo. “Kami tahu bahwa kecepatan kami cukup kuat karena pagi ini saya merasa baik, tetapi kami juga tahu bahwa selama balapan selalu sedikit berbeda dibandingkan sesi latihan bebas, dengan lebih banyak motor yang berdekatan.

“Saya melakukan putaran pertama yang hebat di Sprint, dan kami mencapai hasil yang bagus, dan saya sangat senang dengan bagaimana kami membalikkan situasi kami dari Jumat ke Sabtu.

"Saya memiliki perasaan hebat yang sama seperti yang saya rasakan di Tes Jerez. Kita perlu terus seperti ini.”

2026 French MotoGP Sprint lap times: Top 6 plus Marc Marquez. © Peter McLaren

Fabio Quartararo, special livery, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Quartararo akan memulai balapan dari posisi kelima pada Grand Prix sore ini setelah Marc Marquez dinyatakan tidak fit akibat cedera kaki kemarin.

Penampilan terakhir pembalap Prancis itu di kandang sendiri sebagai pembalap Yamaha tampaknya akan berlangsung dalam kondisi basah, dengan hujan akan turun di Le Mans tak lama setelah sesi pemanasan hari Minggu.

Quartararo - yang kembali menggunakan sayap depan tahun lalu - diperkirakan akan bergabung dengan Honda untuk era 850cc/Pirelli yang baru pada tahun 2027, meskipun kesepakatan tersebut masih belum dikonfirmasi secara resmi.