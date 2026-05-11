Dua Hal yang Dipelajari Razgatlioglu dari Quartararo di GP Prancis

Toprak Razgatlioglu mengatakan penampilan "luar biasa" pembalap pabrikan Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, di Grand Prix Prancis membantunya "memahami dua hal dengan sangat jelas".

Pembalap Turki itu pulang dari Le Mans dengan meraih poin untuk kedua kalinya di musim debutnya di MotoGP, setelah finis di posisi ke-13 di Grand Prix Prancis.

Toprak Razgatlioglu mengalami kerusakan mesin dalam perjalanan menuju grid pada hari Minggu dan harus balapan dengan motor keduanya, yang disiapkan untuk kondisi basah.

Untungnya, hujan yang diperkirakan tidak turun selama balapan, dengan Razgatlioglu hanya terpaut sedikit lebih dari sepersepuluh detik dari Alex Rins di tim pabrikan Yamaha di posisi ke-12.

Quartararo membuka jalan untuk Razgatlioglu

Setelah balapan, pembalap Pramac itu mengatakan bahwa hasil kualifikasi dan finis enam besar Fabio Quartararo telah menunjukkan kepadanya betapa banyak yang masih harus ia tingkatkan, tetapi juga potensi sebenarnya dari Yamaha.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Karena itu, ia mengatakan akan mencoba menggunakan setelan yang lebih mirip dengan setelan Quartararo di Grand Prix Catalan akhir pekan ini.

“Tentu saja, finis di zona poin adalah hal positif, tetapi jujur ​​saja, saya tidak bisa sepenuhnya puas karena posisi akhir dan terutama karena selisih poin dengan yang di depan,” katanya.

“Saya juga melakukan beberapa kesalahan selama balapan, jadi sebagian dari selisih poin itu pasti juga kesalahan saya, tetapi secara keseluruhan, kami masih kurang dibandingkan dengan yang lain.

“Pada saat yang sama, melihat pekerjaan luar biasa yang dilakukan Fabio sepanjang akhir pekan membuat saya memahami dua hal dengan sangat jelas.

"Pertama, bahwa saya masih perlu banyak meningkatkan diri, dan kedua, bahwa motor ini juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan karena jelas, dengan pengaturan yang tepat, potensinya ada.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya akan terus mempelajari data dengan cermat, dan mungkin di Barcelona kita bahkan dapat mencoba memulai dari pengaturan yang lebih dekat dengan Fabio untuk lebih memahami apakah arah tersebut juga dapat berhasil untuk saya.

“Untuk balapan, kami memilih ban depan dan belakang Soft. Awalnya sebenarnya tidak buruk, dan saya merasa cukup baik, tetapi menjelang akhir, ban depan turun drastis, dan menjadi lebih sulit untuk dikendalikan.”