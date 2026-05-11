Bagnaia Tahu Penyebab Kecelakaanya di MotoGP Prancis

Akhir pekan Le Mans yang menjanjikan bagi Francesco Bagnaia berakhir ketika ia terjatuh dari posisi kedua di MotoGP Prancis.

Sempat turun dari pole ke posisi kelima pada lap pembuka, Bagnaia bertarung untuk naik ke posisi kedua di belakang pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Bagnaia tetap berada di belakang pembalap Aprilia tersebut dan tampak berpeluang meraih podium Minggu pertama musim ini, menambah catatan finis kedua di Sprint Race.

Namun, masalah itu semakin memburuk dan mempengaruhi kepercayaan diri Bagnaia dengan bagian depan motor, yang memicu kecelakaan di Tikungan 1 pada Lap 16.

“Kami bekerja dengan baik dan banyak meningkatkan performa akhir pekan ini. Kami berada di posisi yang bagus dalam balapan hari ini, dan meskipun kami banyak kesulitan di awal balapan, saya berhasil kembali ke kecepatan semula,” kata Bagnaia kepada Sky Italia.

“Sayangnya, kami mengalami sedikit masalah, dan lap demi lap, saya kehilangan kepercayaan diri pada bagian depan motor, berusaha mempertahankan kecepatan yang sama. Hal itu bisa terjadi, dan kami akan mencoba mengatasinya.

“Kami tahu mengapa saya jatuh, jadi tim pasti sedang mengusahakannya, tetapi ini bukan kesalahan manusia, dan hal itu bisa terjadi.”

2026 French MotoGP: Lap Times. © Peter McLaren

Bagnaia menambahkan bahwa masalah yang tidak disebutkan secara spesifik itu sama seperti kecelakaan yang dialaminya di pertengahan balapan Grand Prix Spanyol.

"Hilangnya kepercayaan diri ini terjadi sekitar tujuh lap terakhir, dan sayangnya, keadaan semakin memburuk hingga saya tidak bisa berbelok seperti yang saya inginkan.

“Tetapi kami tahu persis mengapa saya mengalami kecelakaan, dan itu adalah sesuatu yang sangat membantu kami.

“Kami tampil cepat sepanjang akhir pekan, kami meraih pole position. Hari ini kami berada di posisi yang tepat, kami berada di belakang Bez di awal balapan, tetapi saya mampu mengatasinya dengan cukup baik, dan sayangnya apa yang terjadi, terjadilah.”

Meski gagal finis, Bagnaia menegaskan bahwa ia merasa percaya diri untuk putaran Catalunya akhir pekan depan.

"Saya sangat percaya diri dengan pekerjaan yang kami lakukan, dan saya yakin kami akan tiba di Barcelona minggu depan setelah membuat langkah besar ke depan sejak pengujian, dan saya berharap kami dapat membuat langkah maju lagi untuk menyamai, atau bahkan melampaui, Aprilia."

Setelah Bagnaia tersingkir, Aprilia berhasil mengisi ketiga tempat di podium dengan Jorge Martin, Bezzecchi, dan Ai Ogura.

Bagnaia menjadi satu-satunya perwakilan pabrikan Ducati di trek setelah rekan setimnya dan juara bertahan Marc Marquez kembali ke Madrid untuk menjalani operasi menyusul kecelakaan Sprint pada hari Sabtu.

Marquez juga akan absen di GP Catalunya akhir pekan ini.