MotoGP Prancis 2026: Martin Memimpin 1-2-3 Aprilia yang Bersejarah
Hasil lengkap MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.
Jorge Martin memburu rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, untuk memenangkan MotoGP Prancis 2026 dan memangkas jarak ke pemimpin klasemen menjadi hanya satu poin.
Martin menyerang Bezzecchi untuk merebut posisi terdepan dengan tiga lap tersisa, mengamankan kemenangan Grand Prix pertama bersama Aprilia, dan melengkapi double setelah kemenangan Sprint pada hari Sabtu.
Keduanya dikejar di lap-lap terakhir oleh bintang Trackhouse, Ai Ogura, yang melengkapi tiga besar yang semuanya diisi oleh Aprilia dengan podium MotoGP debutnya.
Satu-satunya pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, terjatuh dari posisi kedua dengan sepuluh lap tersisa.
Setelah sebelumnya diguyur hujan, sirkuit mengering menjelang start MotoGP pukul 14.00. Namun, kondisi dingin menyebabkan dilema dalam pemilihan ban.
Sebagian besar tetap menggunakan ban depan Hard yang digunakan di Sprint, tetapi tujuh pembalap - termasuk Fabio Quartararo - beralih ke ban lunak.
Mengendarai motor dengan livery khusus untuk apa yang terlihat seperti penampilan kandang terakhirnya bersama Monster Yamaha, Quartararo memulai balapan dengan merebut posisi kedua di belakang Bezzecchi.
Namun Pedro Acosta dan Bagnaia menyalip pembalap Prancis itu beberapa lap kemudian, dengan Bagnaia yang memulai dari pole position kemudian melewati KTM pada lap ke-7 dari 27.
Trio terdepan – Bezzecchi, Bagnaia, dan Acosta – unggul hampir dua detik saat pemenang Sprint, Martin, yang menyalip Fabio di Giannantonio untuk posisi keempat pada lap ke-9.
Tidak mampu mengulangi start gemilang hari Sabtu, Martin harus berjuang dari posisi ketujuh pada lap pembuka.
Pembalap Spanyol itu naik ke podium ketika Bagnaia terjatuh dari posisi kedua, kemudian menyalip Acosta untuk posisi kedua.
Bezzecchi hanya unggul satu detik dengan sembilan lap tersisa, menghadirkan prospek pertarungan antara dua Aprilia pabrikan.
Lebih jauh ke belakang, Johann Zarco, pemenang balapan kandang bersejarah tahun lalu, terpaksa melebar karena Raul Fernandez di lap pembuka dan turun ke posisi ke-15.
Mesin Pramac Yamaha milik Toprak Razgatlioglu mati saat menuju grid, memaksa juara WorldSBK itu untuk beralih ke motor cadangannya, yang dengan tergesa-gesa diubah dari pengaturan basah di grid.
Alex Marquez terjatuh di tikungan pertama di awal balapan. Pembalap Gresini itu kemudian bergabung dalam daftar DNF bersama pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, Bagnaia, Joan Mir (dari posisi keenam) dan Brad Binder.
Marc Marquez absen dari Grand Prix setelah mengalami patah tulang di kaki kanannya saat terjatuh parah di Sprint Race.
Juara dunia bertahan itu telah kembali ke Madrid di mana ia akan menjalani operasi hari ini untuk cedera kaki dan sekrup yang rusak di bahu kanannya, akibat kecelakaan di Indonesia tahun lalu.
Sekrup tersebut telah menyentuh saraf radial Marquez, menyebabkan masalah lengan yang berkelanjutan musim ini.
Operasi direncanakan setelah putaran Catalan akhir pekan depan, ungkap Marquez, tetapi sekarang telah dimajukan.
Maverick Vinales dari Tech3 sudah absen setelah menjalani operasi bahu untuk masalah sekrup serupa dan digantikan akhir pekan ini oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|41m 18.001s
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.477s
|3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.874s
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+2.851s
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.991s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+7.756s
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+8.615s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+12.497s
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+14.903s
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+15.016s
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+16.549s
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+32.343s
|13
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+32.476s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+32.774s
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+36.059s
|16
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+73.229s
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|DNF
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|DNF
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|DNF
* Rookie