MotoGP Prancis 2026: Martin Memimpin 1-2-3 Aprilia yang Bersejarah

Jorge Martin memburu rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, untuk memenangkan MotoGP Prancis 2026 dan memangkas jarak ke pemimpin klasemen menjadi hanya satu poin.

Martin menyerang Bezzecchi untuk merebut posisi terdepan dengan tiga lap tersisa, mengamankan kemenangan Grand Prix pertama bersama Aprilia, dan melengkapi double setelah kemenangan Sprint pada hari Sabtu.

Keduanya dikejar di lap-lap terakhir oleh bintang Trackhouse, Ai Ogura, yang melengkapi tiga besar yang semuanya diisi oleh Aprilia dengan podium MotoGP debutnya.

Satu-satunya pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, terjatuh dari posisi kedua dengan sepuluh lap tersisa.

Setelah sebelumnya diguyur hujan, sirkuit mengering menjelang start MotoGP pukul 14.00. Namun, kondisi dingin menyebabkan dilema dalam pemilihan ban.

Sebagian besar tetap menggunakan ban depan Hard yang digunakan di Sprint, tetapi tujuh pembalap - termasuk Fabio Quartararo - beralih ke ban lunak.

Mengendarai motor dengan livery khusus untuk apa yang terlihat seperti penampilan kandang terakhirnya bersama Monster Yamaha, Quartararo memulai balapan dengan merebut posisi kedua di belakang Bezzecchi.

Namun Pedro Acosta dan Bagnaia menyalip pembalap Prancis itu beberapa lap kemudian, dengan Bagnaia yang memulai dari pole position kemudian melewati KTM pada lap ke-7 dari 27.

Trio terdepan – Bezzecchi, Bagnaia, dan Acosta – unggul hampir dua detik saat pemenang Sprint, Martin, yang menyalip Fabio di Giannantonio untuk posisi keempat pada lap ke-9.

Tidak mampu mengulangi start gemilang hari Sabtu, Martin harus berjuang dari posisi ketujuh pada lap pembuka.

Pembalap Spanyol itu naik ke podium ketika Bagnaia terjatuh dari posisi kedua, kemudian menyalip Acosta untuk posisi kedua.

Bezzecchi hanya unggul satu detik dengan sembilan lap tersisa, menghadirkan prospek pertarungan antara dua Aprilia pabrikan.

Lebih jauh ke belakang, Johann Zarco, pemenang balapan kandang bersejarah tahun lalu, terpaksa melebar karena Raul Fernandez di lap pembuka dan turun ke posisi ke-15.

Mesin Pramac Yamaha milik Toprak Razgatlioglu mati saat menuju grid, memaksa juara WorldSBK itu untuk beralih ke motor cadangannya, yang dengan tergesa-gesa diubah dari pengaturan basah di grid.

Alex Marquez terjatuh di tikungan pertama di awal balapan. Pembalap Gresini itu kemudian bergabung dalam daftar DNF bersama pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, Bagnaia, Joan Mir (dari posisi keenam) dan Brad Binder.

Marc Marquez absen dari Grand Prix setelah mengalami patah tulang di kaki kanannya saat terjatuh parah di Sprint Race.

Juara dunia bertahan itu telah kembali ke Madrid di mana ia akan menjalani operasi hari ini untuk cedera kaki dan sekrup yang rusak di bahu kanannya, akibat kecelakaan di Indonesia tahun lalu.

Sekrup tersebut telah menyentuh saraf radial Marquez, menyebabkan masalah lengan yang berkelanjutan musim ini.

Operasi direncanakan setelah putaran Catalan akhir pekan depan, ungkap Marquez, tetapi sekarang telah dimajukan.

Maverick Vinales dari Tech3 sudah absen setelah menjalani operasi bahu untuk masalah sekrup serupa dan digantikan akhir pekan ini oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 41m 18.001s 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.477s 3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.874s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +2.851s 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.991s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +7.756s 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +8.615s 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +12.497s 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +14.903s 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +15.016s 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +16.549s 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +32.343s 13 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +32.476s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +32.774s 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +36.059s 16 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) +73.229s Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) DNF Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* DNF Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) DNF

* Rookie