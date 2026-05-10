MotoGP Prancis 2026: Martin Memimpin 1-2-3 Aprilia yang Bersejarah

Hasil lengkap MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 French MotoGP
Jorge Martin memburu rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, untuk memenangkan MotoGP Prancis 2026 dan memangkas jarak ke pemimpin klasemen menjadi hanya satu poin.

Martin menyerang Bezzecchi untuk merebut posisi terdepan dengan tiga lap tersisa, mengamankan kemenangan Grand Prix pertama bersama Aprilia, dan melengkapi double setelah kemenangan Sprint pada hari Sabtu.

Keduanya dikejar di lap-lap terakhir oleh bintang Trackhouse, Ai Ogura, yang melengkapi tiga besar yang semuanya diisi oleh Aprilia dengan podium MotoGP debutnya.

Satu-satunya pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, terjatuh dari posisi kedua dengan sepuluh lap tersisa.

Setelah sebelumnya diguyur hujan, sirkuit mengering menjelang start MotoGP pukul 14.00. Namun, kondisi dingin menyebabkan dilema dalam pemilihan ban. 

Sebagian besar tetap menggunakan ban depan Hard yang digunakan di Sprint, tetapi tujuh pembalap - termasuk Fabio Quartararo - beralih ke ban lunak.

Mengendarai motor dengan livery khusus untuk apa yang terlihat seperti penampilan kandang terakhirnya bersama Monster Yamaha, Quartararo memulai balapan dengan merebut posisi kedua di belakang Bezzecchi.

Namun Pedro Acosta dan Bagnaia menyalip pembalap Prancis itu beberapa lap kemudian, dengan Bagnaia yang memulai dari pole position kemudian melewati KTM pada lap ke-7 dari 27.

Trio terdepan – Bezzecchi, Bagnaia, dan Acosta – unggul hampir dua detik saat pemenang Sprint, Martin, yang menyalip Fabio di Giannantonio untuk posisi keempat pada lap ke-9.

Tidak mampu mengulangi start gemilang hari Sabtu, Martin harus berjuang dari posisi ketujuh pada lap pembuka.

Pembalap Spanyol itu naik ke podium ketika Bagnaia terjatuh dari posisi kedua, kemudian menyalip Acosta untuk posisi kedua.

Bezzecchi hanya unggul satu detik dengan sembilan lap tersisa, menghadirkan prospek pertarungan antara dua Aprilia pabrikan.

Lebih jauh ke belakang, Johann Zarco, pemenang balapan kandang bersejarah tahun lalu, terpaksa melebar karena Raul Fernandez di lap pembuka dan turun ke posisi ke-15.

Mesin Pramac Yamaha milik Toprak Razgatlioglu mati saat menuju grid, memaksa juara WorldSBK itu untuk beralih ke motor cadangannya, yang dengan tergesa-gesa diubah dari pengaturan basah di grid.

Alex Marquez terjatuh di tikungan pertama di awal balapan. Pembalap Gresini itu kemudian bergabung dalam daftar DNF bersama pembalap rookie Honda, Diogo Moreira, Bagnaia, Joan Mir (dari posisi keenam) dan Brad Binder.

Marc Marquez absen dari Grand Prix setelah mengalami patah tulang di kaki kanannya saat terjatuh parah di Sprint Race.

Juara dunia bertahan itu telah kembali ke Madrid di mana ia akan menjalani operasi hari ini untuk cedera kaki dan sekrup yang rusak di bahu kanannya, akibat kecelakaan di Indonesia tahun lalu.

Sekrup tersebut telah menyentuh saraf radial Marquez, menyebabkan masalah lengan yang berkelanjutan musim ini. 

Operasi direncanakan setelah putaran Catalan akhir pekan depan, ungkap Marquez, tetapi sekarang telah dimajukan.

Maverick Vinales dari Tech3 sudah absen setelah menjalani operasi bahu untuk masalah sekrup serupa dan digantikan akhir pekan ini oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)41m 18.001s
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.477s
3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.874s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+2.851s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.991s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+7.756s
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+8.615s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+12.497s
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+14.903s
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+15.016s
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+16.549s
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+32.343s
13Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+32.476s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+32.774s
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+36.059s
16Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)+73.229s
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNF
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*DNF
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF

* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

