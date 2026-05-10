MotoGP Prancis 2026: Starting Grid setelah Mundurnya Marc Marquez
Starting grid untuk Grand Prix MotoGP Prancis 2026 pada hari Minggu di Le Mans.
Francesco Bagnaia meraih pole pertamanya di musim MotoGP 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, hanya dengan selisih 0,012 detik di Grand Prix Prancis.
Ini menandai pertama kalinya juara dunia dua kali itu memimpin grid sejak Grand Prix Malaysia 2025, di mana ia mengubah pole position menjadi kemenangan sprint.
Bagnaia unggul tipis 0,012 detik atas rekan setimnya, Marc Marquez, setelah juara dunia bertahan itu keluar dari Q1 setelah hari Jumat yang berat dengan motor Ducati pabrikannya.
Namun, cedera patah tulang kaki akibat kecelakaan di sprint telah membuat Marquez absen dari grand prix, sehingga terjadi perubahan urutan start.
Marco Bezzecchi, pemimpin klasemen kejuaraan, akan start di posisi kedua dengan Aprilia terdepan, sementara pembalap Ducati teratas di klasemen, Fabio Di Giannantonio, kini akan start dari posisi ketiga dengan GP26 untuk VR46.
Pedro Acosta memimpin KTM di posisi keempat, sementara Fabio Quartararo akan start di posisi kelima dengan Yamaha pabrikan di depan Joan Mir yang akan start dari posisi keenam dengan Honda.
Pemenang Sprint Race Jorge Martin dari Aprilia akan memulai dari posisi ketujuh, dengan pembalap Ai Ogura dan Alex Marquez melengkapi baris ketiga
Saat ini tidak ada penalti yang dapat memengaruhi susunan start untuk Grand Prix hari Minggu.
Berikut ini starting grid untuk MotoGP Prancis setelah mundurnya Marc Marquez:
MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Starting Grid Grand Prix
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|7
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|9
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|19
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|20
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|21
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)