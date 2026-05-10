MotoGP Prancis 2026: Starting Grid setelah Mundurnya Marc Marquez

Francesco Bagnaia meraih pole pertamanya di musim MotoGP 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, hanya dengan selisih 0,012 detik di Grand Prix Prancis.

Ini menandai pertama kalinya juara dunia dua kali itu memimpin grid sejak Grand Prix Malaysia 2025, di mana ia mengubah pole position menjadi kemenangan sprint.

Bagnaia unggul tipis 0,012 detik atas rekan setimnya, Marc Marquez, setelah juara dunia bertahan itu keluar dari Q1 setelah hari Jumat yang berat dengan motor Ducati pabrikannya.

Namun, cedera patah tulang kaki akibat kecelakaan di sprint telah membuat Marquez absen dari grand prix, sehingga terjadi perubahan urutan start.

Marco Bezzecchi, pemimpin klasemen kejuaraan, akan start di posisi kedua dengan Aprilia terdepan, sementara pembalap Ducati teratas di klasemen, Fabio Di Giannantonio, kini akan start dari posisi ketiga dengan GP26 untuk VR46.

Pedro Acosta memimpin KTM di posisi keempat, sementara Fabio Quartararo akan start di posisi kelima dengan Yamaha pabrikan di depan Joan Mir yang akan start dari posisi keenam dengan Honda.

Pemenang Sprint Race Jorge Martin dari Aprilia akan memulai dari posisi ketujuh, dengan pembalap Ai Ogura dan Alex Marquez melengkapi baris ketiga

Saat ini tidak ada penalti yang dapat memengaruhi susunan start untuk Grand Prix hari Minggu.

Berikut ini starting grid untuk MotoGP Prancis setelah mundurnya Marc Marquez:

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Starting Grid Grand Prix Pos Rider Nat Team 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 9 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 11 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 17 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 19 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 21 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16)

