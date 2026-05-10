MotoGP Prancis 2026: Starting Grid setelah Mundurnya Marc Marquez

Starting grid untuk Grand Prix MotoGP Prancis 2026 pada hari Minggu di Le Mans.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
Francesco Bagnaia meraih pole pertamanya di musim MotoGP 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, hanya dengan selisih 0,012 detik di Grand Prix Prancis.

Ini menandai pertama kalinya juara dunia dua kali itu memimpin grid sejak Grand Prix Malaysia 2025, di mana ia mengubah pole position menjadi kemenangan sprint.

Bagnaia unggul tipis 0,012 detik atas rekan setimnya, Marc Marquez, setelah juara dunia bertahan itu keluar dari Q1 setelah hari Jumat yang berat dengan motor Ducati pabrikannya.

Namun, cedera patah tulang kaki akibat kecelakaan di sprint telah membuat Marquez absen dari grand prix, sehingga terjadi perubahan urutan start.

Marco Bezzecchi, pemimpin klasemen kejuaraan, akan start di posisi kedua dengan Aprilia terdepan, sementara pembalap Ducati teratas di klasemen, Fabio Di Giannantonio, kini akan start dari posisi ketiga dengan GP26 untuk VR46.

Pedro Acosta memimpin KTM di posisi keempat, sementara Fabio Quartararo akan start di posisi kelima dengan Yamaha pabrikan di depan Joan Mir yang akan start dari posisi keenam dengan Honda.

Pemenang Sprint Race Jorge Martin dari Aprilia akan memulai dari posisi ketujuh, dengan pembalap Ai Ogura dan Alex Marquez melengkapi baris ketiga

Saat ini tidak ada penalti yang dapat memengaruhi susunan start untuk Grand Prix hari Minggu.

Berikut ini starting grid untuk MotoGP Prancis setelah mundurnya Marc Marquez:

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Starting Grid Grand Prix

PosRiderNatTeam
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)
6Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)
9Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)
11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)
12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)
19Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)
20Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)
21Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)

