Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans

Keunggulan Marco Bezzecchi dalam perebutan gelar MotoGP telah berkurang menjadi hanya satu poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, setelah pembalap Spanyol itu meraih kemenangan di Grand Prix Prancis di Le Mans pada hari Minggu.

Ini adalah kemenangan grand prix pertama Martin dengan motor RS-GP dan kemenangan pertamanya di MotoGP sejak musim 2024 yang membawanya meraih gelar juara.

Podium pertama Ai Ogura di kelas utama mengangkat pembalap Jepang itu ke posisi kelima untuk Trackhouse Aprilia.

Pedro Acosta dari KTM kehilangan posisi ketiga di klasemen setelah disalip oleh pembalap top Ducati, Fabio di Giannantonio, pada lap terakhir balapan yang juga menyaksikan Francesco Bagnaia terjatuh dari posisi kedua.

Rekan setim Bagnaia dan juara dunia bertahan, Marc Marquez, tertinggal 71 poin dari puncak klasemen setelah absen dari grand prix karena cedera pada Sprint hari Sabtu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bintang Ducati Lenovo itu juga akan absen pada putaran Catalunya akhir pekan depan.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Prancis - Le Mans Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 128 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 127 (-1) 3 ^1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 84 (-44) 4 ˅1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 83 (-45) 5 ^3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 67 (-61) 6 ^1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 62 (-66) 7 ˅2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 57 (-71) 8 ˅2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 55 (-73) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 43 (-85) 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 39 (-89) 11 ^1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-95) 12 ^2 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 29 (-99) 13 ˅2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 28 (-100) 14 ^1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 27 (-101) 15 ˅2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 27 (-101) 16 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 26 (-102) 17 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 10 (-118) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 8 (-120) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 7 (-121) 20 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 4 (-124) 21 NA Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1 (-127)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie