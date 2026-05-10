Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran 5 dari 22.
Keunggulan Marco Bezzecchi dalam perebutan gelar MotoGP telah berkurang menjadi hanya satu poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, setelah pembalap Spanyol itu meraih kemenangan di Grand Prix Prancis di Le Mans pada hari Minggu.
Ini adalah kemenangan grand prix pertama Martin dengan motor RS-GP dan kemenangan pertamanya di MotoGP sejak musim 2024 yang membawanya meraih gelar juara.
Podium pertama Ai Ogura di kelas utama mengangkat pembalap Jepang itu ke posisi kelima untuk Trackhouse Aprilia.
Pedro Acosta dari KTM kehilangan posisi ketiga di klasemen setelah disalip oleh pembalap top Ducati, Fabio di Giannantonio, pada lap terakhir balapan yang juga menyaksikan Francesco Bagnaia terjatuh dari posisi kedua.
Rekan setim Bagnaia dan juara dunia bertahan, Marc Marquez, tertinggal 71 poin dari puncak klasemen setelah absen dari grand prix karena cedera pada Sprint hari Sabtu.
Bintang Ducati Lenovo itu juga akan absen pada putaran Catalunya akhir pekan depan.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Prancis - Le Mans
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|128
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|127
|(-1)
|3
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|84
|(-44)
|4
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|83
|(-45)
|5
|^3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|67
|(-61)
|6
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|62
|(-66)
|7
|˅2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|57
|(-71)
|8
|˅2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|55
|(-73)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|43
|(-85)
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|39
|(-89)
|11
|^1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-95)
|12
|^2
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|29
|(-99)
|13
|˅2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|28
|(-100)
|14
|^1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|27
|(-101)
|15
|˅2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|27
|(-101)
|16
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|26
|(-102)
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|10
|(-118)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|8
|(-120)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|7
|(-121)
|20
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|4
|(-124)
|21
|NA
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1
|(-127)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie