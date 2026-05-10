Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran 5 dari 22.

Marco Bezzecchi leads, 2026 French MotoGP.
Keunggulan Marco Bezzecchi dalam perebutan gelar MotoGP telah berkurang menjadi hanya satu poin atas rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, setelah pembalap Spanyol itu meraih kemenangan di Grand Prix Prancis di Le Mans pada hari Minggu.

Ini adalah kemenangan grand prix pertama Martin dengan motor RS-GP dan kemenangan pertamanya di MotoGP sejak musim 2024 yang membawanya meraih gelar juara.

Podium pertama Ai Ogura di kelas utama mengangkat pembalap Jepang itu ke posisi kelima untuk Trackhouse Aprilia.

Pedro Acosta dari KTM kehilangan posisi ketiga di klasemen setelah disalip oleh pembalap top Ducati, Fabio di Giannantonio, pada lap terakhir balapan yang juga menyaksikan Francesco Bagnaia terjatuh dari posisi kedua.

Rekan setim Bagnaia dan juara dunia bertahan, Marc Marquez, tertinggal 71 poin dari puncak klasemen setelah absen dari grand prix karena cedera pada Sprint hari Sabtu.

Bintang Ducati Lenovo itu juga akan absen pada putaran Catalunya akhir pekan depan.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Prancis - Le Mans

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)128 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)127(-1)
3^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)84(-44)
4˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)83(-45)
5^3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)67(-61)
6^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)62(-66)
7˅2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)57(-71)
8˅2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)55(-73)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)43(-85)
10=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)39(-89)
11^1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-95)
12^2Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)29(-99)
13˅2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)28(-100)
14^1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)27(-101)
15˅2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)27(-101)
16=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)26(-102)
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*10(-118)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)8(-120)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)7(-121)
20=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*4(-124)
21NAJack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1(-127)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

