Dulu Ingin Pergi, Kini Berjaya: Ironi Kemenangan Martin di Le Mans

Jorge Martin memantapkan posisinya dalam perebutan gelar MotoGP setelah meraih kemenangan Grand Prix pertamanya untuk Aprilia.

Itu adalah akhir pekan yang sempurna bagi Martinator di Le Mans, karena pembalap Spanyol itu juga meraih kemenangan Sprint satu hari sebelumnya.

Hasil ini memiliki makna tambahan, mengingat Le Mans adalah sirkuit yang sama tempat Jorge Martin, yang saat itu sedang mengalami masalah cedera, gagal meninggalkan Aprilia setahun yang lalu.

Massimo Rivola berjuang untuk mempertahankan Martin, yang akhirnya mengalah, dan pembalap Spanyol itu kini hanya tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen Bezzecchi.

“Bukan hanya fisik, sisi mental juga sangat sulit bagi saya musim lalu,” kata Martin, yang pindah ke Aprilia setelah memenangkan gelar MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati tetapi mengalami serangkaian cedera selama tes pra-musim, latihan, dan akhir pekan balapan.

“Saya ingat pernah berada di sini dan mengatakan kepada Massimo bahwa saya ingin pergi. Karena pada saat itu, saya pikir itu adalah pilihan terbaik.

“Tapi sekarang saya berterima kasih kepada Massimo karena telah mempertahankan saya. Saya bersyukur atas keputusan saya untuk akhirnya menghentikan pertarungan dan tetap di Aprilia. Dan saya sangat senang bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar.

“Saya bersyukur atas semua yang telah terjadi pada saya, karena itu menjadikan saya pria seperti sekarang ini. Itu hanyalah bagian dari proses kehidupan.”

2026 French MotoGP: Lap Times. © Peter McLaren

“Arm-pump saya sudah sangat pegal”

Dua kemenangan Martin di Le Mans terjadi dalam keadaan yang sangat berbeda.

Pada hari Sabtu, ia melesat dari posisi kedelapan di grid ke posisi terdepan di tikungan pertama dan mengendalikan Sprint dari depan.

Sementara di Grand Prix hari Minggu, situasinya jauh lebih sulit.

Martin hanya berada di urutan ketujuh pada lap pembuka sementara Bezzecchi, yang sebelumnya memimpin setiap lap di grand prix Thailand, Brasil, dan AS, kembali memimpin.

“Selama tahun lalu, saya belajar untuk tidak pernah menyerah,” kata Martin. “Dan hari ini adalah salah satu balapan seperti itu.

“Saya tidak memulai dengan baik, tetapi saya tidak pernah menyerah. Meskipun saya merasa tidak nyaman, bagian depan terus bergerak di belakang pembalap lain - kemarin dengan udara bersih jauh lebih mudah.

“Tapi saya mencoba menyalip pembalap satu per satu dan saya mampu mengendalikan beberapa lap pertama, jadi pada akhirnya saya memiliki sesuatu yang lebih. Tapi saya sudah memberikan yang terbaik. Otot lengan saya [arm-pump] terasa sangat pegal!

“Jadi ya, saya sangat senang dengan pekerjaan yang kami lakukan bersama Aprilia. Saya masih perlu meningkatkan performa di balapan seperti hari ini ketika saya berada di belakang orang lain, tetapi ketika saya berada di depan, saya benar-benar bisa mengambil jalur yang bagus.”

Jorge Martin, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Martin menjelaskan bahwa tujuannya berubah beberapa kali selama balapan 27 lap tersebut.

“Pada lap-lap awal, saya berpikir, lima besar sudah cukup. Kemudian saya berhasil menyalip Diggia dan melihat Pedro dan Pecco. Ketika Pecco terjatuh, saya berkata, oke, podium sudah sempurna.

“Kemudian saya berhasil menyalip Pedro dan pada saat itu, 10 lap tersisa, saya berkata, oke, saya bisa mengejar Marco. Saya melihat dia kesulitan dengan cengkeraman ban belakang, jadi saya langsung tancap gas, mengganti beberapa peta, dan siap untuk melaju.

“Saya tidak tahu apakah setelah menyalip saya bisa menjauh, tetapi saya berhasil, jadi ini memberi saya sedikit istirahat untuk beberapa lap terakhir.”

Martin akhirnya meraih kemenangan Grand Prix pertamanya sejak Indonesia 2024 dengan selisih 0,477 detik atas Bezzecchi, Ai Ogura melengkapi podium Aprilia di posisi ketiga.

Namun, kemenangan ini tampaknya tidak membuatnya bertahan di Aprilia karena ia telah setuju untuk bergabung dengan Yamaha tahun depan.