Ducati Tidak Menurunkan Pengganti Marc Marquez di Catalunya

Ducati mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menurunkan pengganti Marc Marquez yang absen di MotoGP Catalunya akhir pekan ini.

Juara dunia bertahan itu mengalami patah tulang kaki kanan dalam kecelakaan highside pada akhir Sprint Race akhir pekan lalu di Le Mans.

Setelah itu, Marc Marquez dinyatakan mundur dari Grand Prix Prancis hari Minggu dan juga absen pada akhir pekan ini di Barcelona untuk menjalani operasi kaki.

Setelah itu, ia juga mengungkap bahwa ia memajukan operasi bahu yang cedera di Mandalika tahun lalu, setelah menderita masalah saraf di lengan kanannya akibat kerusakan pada bagian logam yang dipasang di lengannya.

Pembalap Spanyol itu sukses menjalani operasi ganda pada kaki dan bahunya pada hari Minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ducati tidak berkewajiban untuk menurunkan pengganti Marquez di Barcelona, ​​meskipun mereka harus melakukannya jika absennya berlanjut ke beberapa putaran.

Dalam pernyataan singkat, Ducati mengatakan tidak akan mengganti Marquez di Barcelona, ​​dengan Francesco Bagnaia dijadwalkan menjadi satu-satunya perwakilan tim pabrikan.

Pabrikan Italia itu tidak memberikan penjelasan atas keputusan untuk tidak menurunkan pembalap tes Michele Pirro sebagai penggantinya.

Namun, karena Pirro kini sepenuhnya fokus pada pengembangan motor Ducati 850cc 2027, tidak banyak keuntungan yang bisa didapat jika ia turun menggantikan Marc di Catalunya.

Bintang Ducati World Superbike, Nicolo Bulega, sedang balapan di Republik Ceko akhir pekan ini dan karena itu tidak tersedia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun tidak mungkin, keputusan Ducati tetap membuka peluang bagi Marquez untuk mencoba balapan di sesi latihan Jumat di Barcelona jika ia cukup fit.

Setelah menjalani operasi, Ducati tidak memberikan kepastian kapan Marquez akan kembali, meskipun diharapkan ia akan kembali untuk Grand Prix Italia di akhir bulan.

Berbicara pada hari Minggu di Grand Prix Prancis sebelum operasinya, bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan: “Marc tidak akan berpartisipasi dalam GP Catalan minggu depan.

“Seluruh Tim Ducati Lenovo mengirimkan doa terbaik untuknya. Kami sangat setuju dengan hal ini: kesehatannya tetap menjadi prioritas.”