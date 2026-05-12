Marc Marquez Posting Update Pertamanya setelah Operasi Ganda

Marc Marquez memberikan kabar terbaru pertamanya sejak menjalani operasi ganda usai kecelakaan hebat di akhir pekan MotoGP Prancis.

Juara dunia bertahan itu berada di posisi ketujuh pada Sprint Race di Le Mans Sabtu lalu ketika ia mengalami highside parah di tikungan kedua terakhir.

Marc Marquez mengalami patah tulang di kaki kanannya, yang membuatnya absen dari sisa Grand Prix Prancis dan Grand Prix Catalan akhir pekan ini.

Pembalap Spanyol itu juga membutuhkan operasi pada kakinya, ia juga mengungkapkan kepada media pada hari Sabtu di Le Mans bahwa ia mempercepat operasi pada bahu kanannya yang semula dijadwalkan setelah putaran Catalan.

Pembalap Ducati itu mengalami cedera bahu parah dalam tabrakan di Grand Prix Indonesia Oktober lalu, dan terus dihantui oleh masalah tersebut di awal musim ini.

Setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Spanyol, ia memeriksa bahunya, mengungkapkan bahwa insiden Mandalika Oktober lalu telah merusak bagian logam di lengannya, dan menyentuh saraf radial.

Hal ini memengaruhinya saat balapan di tahun 2026, dan berkontribusi pada masalah konsistensi yang telah ia keluhkan selama lima putaran pertama.

Ducati mengkonfirmasi pada Minggu sore bahwa Marquez telah berhasil menjalani operasi bahu dan kakinya.

Dalam unggahan di media sosialnya pada hari Senin, Marquez menulis: “Saya sangat berterima kasih atas pesan dan dukungan baik Anda. Terima kasih khusus kepada tim medis atas kerja luar biasa mereka.”

Ducati belum memberikan kepastian kapan Marquez akan kembali, dengan Davide Tardozzi menyatakan pada hari Minggu bahwa kesehatan pembalap Spanyol itu adalah "prioritas utama".

Setelah tidak mencetak poin di Le Mans, Marquez kini tertinggal 71 poin dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, jumlah yang kemungkinan besar akan membengkak hingga lebih dari 100 poin di Barcelona.

Menjelang akhir pekan Le Mans, Marquez mengakui bahwa ia belum cukup cepat untuk memikirkan mempertahankan gelarnya saat ini.

Setelah kecelakaan yang dialaminya pada hari Sabtu, ia berkata: “Saya sudah memberi tahu Anda bahwa saya belum siap untuk memperebutkan gelar juara,” katanya di Le Mans pada hari Sabtu setelah kecelakaan itu.

“Saya tahu, dan saya tidak mengatakan apa pun karena saya tidak suka menangis di depan mikrofon.

“Tapi, saya hanya mencoba bekerja di garasi saya, mencoba memperbaiki diri, mencoba meyakinkan diri sendiri.

“Tetapi ketika Anda memiliki masalah fisik, Anda memiliki masalah fisik; Anda tidak dapat melakukan apa pun.

“Di situlah saya perlu beristirahat. Seperti yang saya tunjukkan di Q1, saya bisa cepat karena saya tahu cara mengendarai motor ini.

“Namun seperti yang saya tunjukkan [di Sprint Race] juga, saya bisa membuat kesalahan bodoh tanpa mengetahui apa yang terjadi karena ketika sesuatu menyentuh saraf, lengan tidak melakukan apa yang Anda inginkan.”