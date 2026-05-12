Alex Marquez Sesali "Kesalahan Bodoh" saat Tersingkir di GP Prancis

Alex Marquez menyebut kecelakaan yang dialaminya di Grand Prix Prancis sebagai "kebodohan".

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 French MotoGP
Pembalap Gresini Ducati MotoGP, Alex Marquez, menilai kecelakaanya di Grand Prix Prancis sebagai "kesalahan bodoh" setelah akhir pekan yang berat di Le Mans.

Runner-up musim lalu datang ke Prancis dengan euforia dari kemenangan pertamanya musim ini di Jerez.

Tapi Alex Marquez tidak bisa mengulangi performa impresifnya di Le Mans, ia hanya finis kedelapan di Sprint dan jauh dari perebutan podium saat terjatuh di Grand Prix.

Menjelaskan kecelakaan tersebut, Marquez mengatakan bahwa ia terlalu berhati-hati saat memasuki tikungan Dunlop karena khawatir dengan suhu bannya.

“Saya mungkin sedikit lebih lambat saat memasuki Tikungan 3, karena khawatir ban depan masih agak dingin,” katanya.

“Lalu saya sedikit lebih menekan gas di Tikungan 4 dan kehilangan kendali bagian depan saat melakukan wheelie.

“Itu kesalahan bodoh di pihak saya, tetapi untungnya, selain benturan di kepala, saya tidak terluka.

“Senang rasanya bisa balapan di Barcelona secepat ini untuk menebus kekalahan di balapan ini.”

Marquez berharap bisa bangkit kembali di Barcelona akhir pekan ini, tempat ia menang tahun lalu.

Aprilia tidak sedominan sebelumnya

Kesulitan yang dialami Alex Marquez melengkapi derita Ducati yang gagal naik podium pada hari Minggu di Le Mans, sementara Aprilia merayakan finis 1-2-3 pertama mereka di MotoGP.

Namun, Marquez tidak merasa Aprilia sedominan seperti sebelumnya di tahun 2026.

“Saya rasa Pecco [Bagnaia] seharusnya naik podium hari ini,” katanya kepada Motorsport edisi Spanyol.

“Dia bisa saja melakukannya; dia tidak tampil buruk, dan Fabio Di Giannantonio juga melaju kencang di akhir balapan. Saya rasa hari ini semuanya bergantung pada detail-detail kecil.

“Tapi memang benar bahwa Aprilia cukup kompetitif di sini—tidak dengan peningkatan yang terlihat di awal tahun, tetapi mereka memiliki potensi lebih dalam jangka panjang.

“Kita harus terus bekerja dan berusaha, dan itu saja. Tapi saya rasa di Ducati kita lebih dekat dengan tujuan daripada di awal tahun.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

