Marc Marquez Jalani Dua Operasi setelah Kecelakaan Sprint Le Mans

Marc Marquez sudah menjalani operasi di Madrid setelah kecelakaan hebat yang dialaminya di Sprint Race.

Marc Marquez's Ducati, 2026 French MotoGP
Marc Marquez's Ducati, 2026 French MotoGP
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Ducati telah mengkonfirmasi bahwa Marc Marquez menjalani operasi ganda yang "berhasil" pada kaki dan bahunya di Madrid pada hari Minggu, setelah kecelakaan hebat di Le Mans.

Juara dunia bertahan itu dipastikan absen dari Grand Prix Prancis hari Minggu - yang dimenangkan oleh Jorge Martin dari Aprilia - setelah kecelakaan hebat saat Sprint Race.

Marc Marquez mengalami patah tulang di kaki kanannya, sebelum mengungkapkan bahwa ia telah berencana untuk menjalani operasi pada bahu kanannya yang cedera di Indonesia Oktober lalu pada akhir bulan ini.

Pembalap Ducati itu menjelaskan bahwa kecelakaan di Indonesia telah merusak logam lama yang sudah ada di bahunya, yang menyentuh saraf radialnya.

Hal ini menyebabkan masalah baginya dalam balapan di awal musim 2026.

Ducati kini telah mengkonfirmasi bahwa ia telah menjalani operasi pada bahu dan kakinya, dan akan tetap berada di rumah sakit semalaman sebelum memulai rehabilitasi.

Marquez telah dipastikan absen dari Grand Prix Catalan akhir pekan depan.

Pernyataan lengkap Ducati

Pernyataan dari Ducati berbunyi: “Marc Marquez saat ini sedang menjalani pemulihan di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid, tempat ia menjalani operasi ganda yang sukses pagi ini.

“Tim medis, yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna bersama rekan-rekannya Dr. Ignacio Roger de Ona, Dr. Andres Maldonado, Dr. Jorge de las Heras, Dr. Raul Barco dan Dr. Juan de Miguel, berhasil menstabilkan fraktur pada metatarsal kelima kaki kanan pembalap tersebut.

“Cedera ini dialami kemarin sebagai akibat dari kecelakaan highside di tahap akhir balapan sprint di Grand Prix Prancis.

“Bersamaan dengan itu, Marquez menjalani prosedur bedah kedua yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperbaiki cedera lama di bahu kanannya.

“Trauma sebelumnya ini kembali terasa sakit setelah kecelakaan hebat di Grand Prix Indonesia tahun lalu.

“Para dokter telah mengeluarkan dua sekrup dan fragmen tulang dari operasi Latarjet sebelumnya (Desember 2019) yang telah bergeser, menekan saraf radial.

“Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, pembalap Tim Ducati Lenovo tidak akan berpartisipasi dalam GP Catalan minggu depan.

“Ia akan tetap berada di rumah sakit semalaman, dan akan kembali ke rumah besok untuk memulai rehabilitasi.

“Kemajuan selama beberapa minggu mendatang akan menentukan waktu kembalinya ia ke kompetisi.”

Marc Marquez Jalani Dua Operasi setelah Kecelakaan Sprint Le Mans
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Results
MotoGP Prancis 2026: Martin Brilian, Marc Marquez Alami Insiden Besar
09/05/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez “Tidak Memahami Gaya Balapnya” usai Kualifikasi GP Prancis
09/05/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat
09/05/26
Pecco Bagnaia, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Gunakan Aero Ducati Versi GP25 di Le Mans
08/05/26
Marc Marquez, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Pecco Bagnaia: “Pretty difficult time for Ducati” ahead of Le Mans MotoGP
08/05/26
Pecco Bagnaia, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Menunggu Peningkatan Ducati sebelum Pikirkan Gelar
07/05/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Spanish MotoGP