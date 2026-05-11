Marc Marquez Jalani Dua Operasi setelah Kecelakaan Sprint Le Mans

Ducati telah mengkonfirmasi bahwa Marc Marquez menjalani operasi ganda yang "berhasil" pada kaki dan bahunya di Madrid pada hari Minggu, setelah kecelakaan hebat di Le Mans.

Juara dunia bertahan itu dipastikan absen dari Grand Prix Prancis hari Minggu - yang dimenangkan oleh Jorge Martin dari Aprilia - setelah kecelakaan hebat saat Sprint Race.

Marc Marquez mengalami patah tulang di kaki kanannya, sebelum mengungkapkan bahwa ia telah berencana untuk menjalani operasi pada bahu kanannya yang cedera di Indonesia Oktober lalu pada akhir bulan ini.

Pembalap Ducati itu menjelaskan bahwa kecelakaan di Indonesia telah merusak logam lama yang sudah ada di bahunya, yang menyentuh saraf radialnya.

Hal ini menyebabkan masalah baginya dalam balapan di awal musim 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ducati kini telah mengkonfirmasi bahwa ia telah menjalani operasi pada bahu dan kakinya, dan akan tetap berada di rumah sakit semalaman sebelum memulai rehabilitasi.

Marquez telah dipastikan absen dari Grand Prix Catalan akhir pekan depan.

Pernyataan lengkap Ducati

Pernyataan dari Ducati berbunyi: “Marc Marquez saat ini sedang menjalani pemulihan di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid, tempat ia menjalani operasi ganda yang sukses pagi ini.

“Tim medis, yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna bersama rekan-rekannya Dr. Ignacio Roger de Ona, Dr. Andres Maldonado, Dr. Jorge de las Heras, Dr. Raul Barco dan Dr. Juan de Miguel, berhasil menstabilkan fraktur pada metatarsal kelima kaki kanan pembalap tersebut.

“Cedera ini dialami kemarin sebagai akibat dari kecelakaan highside di tahap akhir balapan sprint di Grand Prix Prancis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bersamaan dengan itu, Marquez menjalani prosedur bedah kedua yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperbaiki cedera lama di bahu kanannya.

“Trauma sebelumnya ini kembali terasa sakit setelah kecelakaan hebat di Grand Prix Indonesia tahun lalu.

“Para dokter telah mengeluarkan dua sekrup dan fragmen tulang dari operasi Latarjet sebelumnya (Desember 2019) yang telah bergeser, menekan saraf radial.

“Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, pembalap Tim Ducati Lenovo tidak akan berpartisipasi dalam GP Catalan minggu depan.

“Ia akan tetap berada di rumah sakit semalaman, dan akan kembali ke rumah besok untuk memulai rehabilitasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kemajuan selama beberapa minggu mendatang akan menentukan waktu kembalinya ia ke kompetisi.”