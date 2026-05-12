Bastianini Keluhkan Batasan KTM setelah Balapan Kandang Tech3

Enea Bastianini dari Tech3 KTM mengatakan bahwa perjuangannya untuk finis ketujuh pada Grand Prix Prancis mengungkap "beberapa keterbatasan" dari paket RC16 saat ini.

Bastianini melihat peluangnya lolos ke Q2 berakhir setelah terjatuh pada tahap pertama kualifikasi pada Sabtu pagi di Le Mans, membuatnya hanya berada di posisi ke-14 di grid.

Ia kemudian jatuh lagi saat Sprint, tetapi mampu pulih dan finis di urutan ketujuh pada Grand Prix hari Minggu, terpaut sekitar lima detik dari pembalap KTM teratas, Pedro Acosta, di posisi kelima.

Setelah balapan, Bastianini mengatakan akhir pekan Le Mans menyoroti keterbatasan paket RC16, khususnya dengan ban Soft.

“Hari ini kami berhasil mencapai garis finis, dan kemarin saya mengalami dua kali kecelakaan,” kata Enea Bastianini pada hari Minggu. “Tapi hari ini saya mencoba mempertahankan posisi.

“Harapan saya sedikit lebih tinggi, dibandingkan dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya pikir saat ini kami memiliki beberapa batasan. Kami harus memahami apa batasan tersebut.

“Saya pikir hari ini dengan ban belakang Soft, sulit bagi kami untuk memacu motor, karena ada sedikit pergerakan.

“Dan dari sisi saya, ini sangat sulit untuk dikelola.

“Dan juga di akhir balapan, saya tidak secepat biasanya.

“Ini posisi yang bagus untuk tim karena ini GP kandang mereka, dan saya senang.”

Rekan setim Jonas Folger, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera, menyelesaikan balapan pertamanya dalam tiga tahun, meski tertinggal 73,229 detik dari pemenang balapan.

“Ini balapan yang sulit, tetapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan balapan dan terus belajar,” kata pembalap tes KTM tersebut.

“Saya membuat kemajuan yang baik hingga kualifikasi, tetapi dalam balapan saya tidak dapat menyamai kecepatan tersebut dan kesulitan dengan kenyamanan dan kelelahan fisik, terutama di bahu kiri saya.

“Secara keseluruhan, akhir pekan ini masih lebih baik dari yang diharapkan.

“Saya datang dengan fokus untuk memahami motor, tetapi setelah kecelakaan kemarin, saya sedikit kehilangan kepercayaan diri, dan hari ini fokus penuh adalah menyelesaikan putaran dan finis.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Tech3 karena telah begitu sabar dan memberi saya ruang untuk berkembang di level yang begitu tinggi.”