Fabio di Giannantonio Pastikan Masa depannya di MotoGP 2027?

Fabio di Giannantonio tampaknya sudah memastikan masa depannya di 2027, dan itu bukan bersama Ducati.

Diggia, yang kini memimpin pasukan Ducati di klasemen, sudah lama dikaitkan dengan KTM dan mengatakan di akhir pekan Le Mans soal pentingnya memiliki dukungan pabrikan untuk era 850cc.

Meskipun berlomba untuk VR46, Diggia terikat kontrak langsung dengan Ducati dan mengendarai motor spesifikasi pabrik.

Namun, masih ada ketidakpastian mengenai apakah status tersebut akan berlanjut pada tahun 2027, ketika pembalap lain yang terikat kontrak dengan pabrik, Fermin Aldeguer, diperkirakan akan bergabung dengan VR46.

"Tentu saja kami ingin melanjutkan kerja sama dengan [di Giannantonio]," kata Team Manager VR46, Pablo Nieto, saat sesi latihan di akhir pekan Le Mans.

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik; ini tahun ketiga kami bersama, dan setiap tahun kami semakin cepat.

"Kami bekerja sama dengan Ducati untuk memberikan apa yang dia inginkan: motor pabrikan, dukungan pabrikan.

Saat ini, kami memiliki satu motor pabrikan dan satu motor non-pabrikan. Tujuan kami adalah dua motor pabrikan. Kami sedang mengusahakannya. Kami membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi itulah fokus kami."

Di Giannantonio menegaskan bahwa ia tidak berada di bawah "tekanan atau terburu-buru" untuk mengambil keputusan.

Namun, Sky Italia melaporkan bahwa Diggia kini akan bergabung dengan sesama pembalap Ducati, Alex Marquez, yang saat ini menjadi rekan satu tim Aldeguer di Gresini, untuk membentuk line-up sepenuhnya baru di KTM.

Menanggapi berita tersebut, Team Director VR46, Alessio Salucci, mengatakan: "Tidak mudah bagi Fabio untuk tetap bersama kami karena ada banyak permintaan dari tim lain. Setelah Barcelona [akhir pekan depan], kita akan tahu lebih banyak. Ini belum 100% pasti."

Pintu kembali terbuka untuk Bulega?

Jika Diggia pergi, kursi VR46 akan kosong untuk tahun 2027, dan itu akan membuka kembali harapan Nicolo Bulega untuk menyebrang dari World Superbike ke MotoGP.

Namun, tanda tanya mengenai masa depan Luca Marini di Honda bisa berarti ia kembali ke tim milik sang kakak.

Sementara itu, KTM membutuhkan setidaknya satu pembalap baru untuk menggantikan Pedro Acosta, yang akan bergabung dengan Marc Marquez di tim resmi Ducati.

Acosta meraih posisi ketiga di kejuaraan dunia dari di Giannantonio dalam balapan sprint Le Mans hari Sabtu.

Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, terus mengisi dua posisi teratas.

Pengumuman resmi pembalap 2027 saat ini ditunda, menunggu negosiasi pabrikan dengan MotoGP SEG mengenai kontrak komersial berikutnya.