MotoGP Catalunya 2026: Hasil Latihan Jumat dari Barcelona
Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.
Juara bertahan MotoGP Catalunya, Alex Marquez, melanjutkan performa apik dari musim lalu dengan memimpin sesi latihan pembuka di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Tapi, pembalap Gresini itu harus mengganti ban Ducati-nya agar bisa mengungguli Jorge Martin, yang menjadi tercepat selama sebagian besar sesi 45 menit meskipun mengalami kecelakaan hebat.
Martin, yang kini hanya berjarak satu poin dari rekan setimnya di Aprilia Marco Bezzecchi setelah kemenangan ganda di Le Mans, dapat menurunkan bahunya ke kerb di Tikungan 5 meskipun memperkirakan kondisi dingin akan membuatnya sulit…
Namun, suhu udara mungkin membuatnya terjatuh tepat sebelum pertengahan sesi, Martin kehilangan kendali bagian depan RS-GP-nya di Tikungan 12 dan menabrak pagar pembatas udara.
Pembalap Spanyol itu terhuyung-huyung pergi sebelum diantar dengan skuter kembali ke paddock. Ia mengacungkan jempol saat kembali ke garasi Aprilia tepat waktu untuk sesi latihan penutup.
Pedro Acosta dari KTM mengalami kecelakaan yang lebih ringan, di Tikungan 2, tempat rekan setimnya Brad Binder juga terjatuh.
Jack Miller memulai akhir pekan sebagai pembalap Yamaha terbaik di posisi kedelapan, sementara Johann Zarco menjadi pembalap Honda terdepan di posisi kesepuluh.
Juara MotoGP bertahan, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.
Francesco Bagnaia jadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo, dan tertinggal di posisi ke-17 pada sesi pagi.
Maverick Vinales dari tim Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.
Vinales berada di posisi ke-18 di FP1 tetapi hanya terpaut 1,029 detik dari Alex Marquez.
Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard MotoGP keduanya musim ini.
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'39.950s
|16/17
|353k
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.349s
|7/10
|358k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.393s
|6/18
|353k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.438s
|4/15
|356k
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.472s
|4/19
|355k
|6
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.486s
|5/17
|355k
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.493s
|7/17
|353k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.516s
|5/17
|347k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.563s
|17/18
|350k
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.594s
|5/19
|352k
|11
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.616s
|5/17
|351k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.652s
|13/16
|353k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.753s
|5/17
|353k
|14
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.769s
|6/14
|343k
|15
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.783s
|6/17
|354k
|16
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.820s
|7/16
|354k
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.940s
|6/17
|355k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.992s
|18/19
|354k
|19
|Maverick Vinales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.029s
|17/18
|352k
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.395s
|7/20
|348k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.517s
|4/16
|352k
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.990s
|5/18
|350k
* Rookie
Rekor MotoGP Barcelona:
- Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
- Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)