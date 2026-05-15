MotoGP Catalunya 2026: Hasil Latihan Jumat dari Barcelona

Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.

Alex Marquez, 2026 Catalan MotoGP.
Juara bertahan MotoGP Catalunya, Alex Marquez, melanjutkan performa apik dari musim lalu dengan memimpin sesi latihan pembuka di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tapi, pembalap Gresini itu harus mengganti ban Ducati-nya agar bisa mengungguli Jorge Martin, yang menjadi tercepat selama sebagian besar sesi 45 menit meskipun mengalami kecelakaan hebat.

Martin, yang kini hanya berjarak satu poin dari rekan setimnya di Aprilia Marco Bezzecchi setelah kemenangan ganda di Le Mans, dapat menurunkan bahunya ke kerb di Tikungan 5 meskipun memperkirakan kondisi dingin akan membuatnya sulit…

Namun, suhu udara mungkin membuatnya terjatuh tepat sebelum pertengahan sesi, Martin kehilangan kendali bagian depan RS-GP-nya di Tikungan 12 dan menabrak pagar pembatas udara.

Pembalap Spanyol itu terhuyung-huyung pergi sebelum diantar dengan skuter kembali ke paddock. Ia mengacungkan jempol saat kembali ke garasi Aprilia tepat waktu untuk sesi latihan penutup.

Jorge Martin, 2026 Catalan MotoGP.
Pedro Acosta dari KTM mengalami kecelakaan yang lebih ringan, di Tikungan 2, tempat rekan setimnya Brad Binder juga terjatuh.

Jack Miller memulai akhir pekan sebagai pembalap Yamaha terbaik di posisi kedelapan, sementara Johann Zarco menjadi pembalap Honda terdepan di posisi kesepuluh.

Juara MotoGP bertahan, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Francesco Bagnaia jadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo, dan tertinggal di posisi ke-17 pada sesi pagi.

Maverick Vinales dari tim Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Vinales berada di posisi ke-18 di FP1 tetapi hanya terpaut 1,029 detik dari Alex Marquez.

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard MotoGP keduanya musim ini.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'39.950s16/17353k
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.349s7/10358k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.393s6/18353k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.438s4/15356k
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.472s4/19355k
6Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.486s5/17355k
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.493s7/17353k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.516s5/17347k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.563s17/18350k
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.594s5/19352k
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.616s5/17351k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.652s13/16353k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.753s5/17353k
14Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.769s6/14343k
15Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.783s6/17354k
16Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.820s7/16354k
17Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.940s6/17355k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.992s18/19354k
19Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.029s17/18352k
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.395s7/20348k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.517s4/16352k
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.990s5/18350k

* Rookie

Rekor MotoGP Barcelona:

  • Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
Augusto Fernandez, 2026 Catalan MotoGP.
Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
2% (2 votes)
Marco Bezzecchi
24% (20 votes)
Pecco Bagnaia
5% (4 votes)
Fabio di Giannantonio
0% (0 votes)
Jorge Martin
41% (35 votes)
Alex Marquez
24% (20 votes)
Ai Ogura
4% (3 votes)
Other (tell us in the comments section)
1% (1 vote)
Total votes: 85
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

