MotoGP Catalunya 2026: Hasil Latihan Jumat dari Barcelona

Juara bertahan MotoGP Catalunya, Alex Marquez, melanjutkan performa apik dari musim lalu dengan memimpin sesi latihan pembuka di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tapi, pembalap Gresini itu harus mengganti ban Ducati-nya agar bisa mengungguli Jorge Martin, yang menjadi tercepat selama sebagian besar sesi 45 menit meskipun mengalami kecelakaan hebat.

Martin, yang kini hanya berjarak satu poin dari rekan setimnya di Aprilia Marco Bezzecchi setelah kemenangan ganda di Le Mans, dapat menurunkan bahunya ke kerb di Tikungan 5 meskipun memperkirakan kondisi dingin akan membuatnya sulit…

Namun, suhu udara mungkin membuatnya terjatuh tepat sebelum pertengahan sesi, Martin kehilangan kendali bagian depan RS-GP-nya di Tikungan 12 dan menabrak pagar pembatas udara.

Pembalap Spanyol itu terhuyung-huyung pergi sebelum diantar dengan skuter kembali ke paddock. Ia mengacungkan jempol saat kembali ke garasi Aprilia tepat waktu untuk sesi latihan penutup.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Jorge Martin, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Pedro Acosta dari KTM mengalami kecelakaan yang lebih ringan, di Tikungan 2, tempat rekan setimnya Brad Binder juga terjatuh.

Jack Miller memulai akhir pekan sebagai pembalap Yamaha terbaik di posisi kedelapan, sementara Johann Zarco menjadi pembalap Honda terdepan di posisi kesepuluh.

Juara MotoGP bertahan, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki Marquez yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Francesco Bagnaia jadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo, dan tertinggal di posisi ke-17 pada sesi pagi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Maverick Vinales dari tim Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Vinales berada di posisi ke-18 di FP1 tetapi hanya terpaut 1,029 detik dari Alex Marquez.

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard MotoGP keduanya musim ini.

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'39.950s 16/17 353k 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.349s 7/10 358k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.393s 6/18 353k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.438s 4/15 356k 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.472s 4/19 355k 6 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.486s 5/17 355k 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.493s 7/17 353k 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.516s 5/17 347k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.563s 17/18 350k 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.594s 5/19 352k 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.616s 5/17 351k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.652s 13/16 353k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.753s 5/17 353k 14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.769s 6/14 343k 15 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.783s 6/17 354k 16 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.820s 7/16 354k 17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.940s 6/17 355k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.992s 18/19 354k 19 Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.029s 17/18 352k 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.395s 7/20 348k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.517s 4/16 352k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.990s 5/18 350k

* Rookie

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekor MotoGP Barcelona:

Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)

Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Augusto Fernandez, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose