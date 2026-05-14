Quartararo Jelaskan Apa yang Dicarinya di MotoGP Catalunya

Fabio Quartararo mampu mendorong lebih dekat ke batas motornya, satu hal yang menurutnya jadi kunci akhir pekan kandang yang kuat di Le Mans.

Memutuskan kembali ke spesifikasi sayap depan tahun lalu, Quartararo menikmati akhir pekan terbaiknya sejauh musim 2026 di Le Mans. Pembalap Yamaha itu kualifikasi di posisi keenam, sebelum finis kelima di Sprint dan keenam di Grand Prix.

Itu adalah hasil Grand Prix terbaik YZR-M1 V4, dan Quartararo ingin melihat apakah feeling yang didapat di Le Mans berlanjut di putaran Catalunya akhir pekan ini.

“Di Jerez, saya benar-benar jauh dari waktu putaran terbaik saya di tahun 2025. [Di Le Mans] Saya hanya tertinggal empat persepuluh. Itu masih empat persepuluh, tetapi kami bisa senang bahwa saya dapat merasakan lebih banyak batas sepeda,” kata Quartararo.

Fabio Quartararo, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Juara dunia 2021 itu menekankan bahwa kemajuan tersebut berasal dari feeling depan yang lebih baik, daripada peningkatan performa lain.

"Kami selalu mencoba menemukan kinerja dengan pengaturan tetapi saya pikir begitu kami telah melakukan lima putaran, kami tahu di mana basis kami berada," jelasnya.

"Jadi sampai kita memiliki barang baru, kita tidak akan mengganti sepeda sekarang....

“Ketika tim membawa beberapa barang, kami akan mengujinya dan melihat apakah kami memiliki lebih banyak kinerja.

“Kami telah banyak bekerja dengan elektronik tahun ini, bagi saya untuk mengambil lebih banyak kendali dan mengurangi elektronik. Jadi ini bagus, tetapi kita dapat melihat bahwa Pecco di putaran pertama baru saja menyalip saya di Tikungan 1 dengan sangat mudah.

"Lalu tentu saja kita masih harus [menemukan] beberapa kekuatan, terutama dari ketiga hingga keenam, beberapa grip lagi... plus, plus, plus."

"Ini yang lebih saya lihat"

Meski demikian, stopwatch menempatkan Quartararo hampir dua puluh detik lebih dekat dengan pemenang balapan daripada dia di balapan Jerez sebelumnya.

“Bagi saya, posisi itu adalah angka, tetapi di Jerez setelah 26 lap kami finis 29 detik dari Alex [Marquez]. [Di Le Mans] kami selesai 7 detik dari Jorge [Martin]," kata Quartararo.

“Jadi ini yang lebih saya lihat. Lebih dari waktu putaran, seberapa dekat kita. Dan saya pikir itu positif.”

Quartararo yang diberitakan pindah ke Honda untuk era baru 850cc tahun 2027, meraih kemenangan Grand Prix debutnya di Moto2 Barcelona, kemudian berdiri di podium teratas MotoGP pada tahun 2020 dan 2022.

Tahun lalu, dia finis kedua di Sprint dan kelima di Grand Prix dengan motor bermesin Inline sebelumnya.

"Saya sangat senang dengan bagaimana perasaan saya di atas sepeda selama Le Mans Sabtu dan Minggu, dan hasilnya cukup bagus," kata Quartararo di depan Catalunya.

“Montmelo adalah trek yang saya suka, dan akhir pekan ini akan menjadi tes yang bagus untuk memahami apakah pengaturan yang kami temukan di Tes Jerez juga berfungsi dengan baik di sini.

"Saya fokus dan termotivasi, seperti biasa, jadi saya akan terus mendorong untuk mendapatkan hasil terbaik lagi."

Akhir pekan Le Mans juga menunjukkan kilasan kecepatan Alex Rins, yang langsung lolos ke Q2 sebelum finis ke-13 di Sprint dan ke-12 di Grand Prix, meski 25 detik di belakang Quartararo.

"Saya selalu menikmati putaran di Catalonia," kata Rins. “Kami memiliki kesempatan untuk benar-benar mengerjakan setup motor di Montmeló karena kami juga memiliki tes setelah akhir pekan balapan, jadi ini akan memungkinkan kami untuk menyelami sedikit lebih dalam ke dalam data dan mencoba lebih banyak opsi.

"Tujuan untuk balapan akhir pekan adalah untuk menemukan kembali perasaan yang saya miliki di GP Prancis hari Jumat dan kemudian mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan."

