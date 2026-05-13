Yamaha Kembali Turunkan Augusto Fernandez di Catalunya

Setelah meraih hasil terbaik YZR-M1 V4 lewat Fabio Quartararo di Le Mans, Yamaha akan kembali menurunkan motor kelima untuk putaran MotoGP Catalunya akhir pekan ini.

Pembalap tes pabrikan Augusto Fernandez akan melakukan penampilan wildcard keduanya musim ini di Barcelona.

Pembalap Spanyol itu berambisi meraih poin pertamanya musim ini setelah lolos kualifikasi sebagai pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-16 di Jerez yang basah.

Augusto Fernandez, 2026 Spanish MotoGP.

Namun, Fernandez gagal mencetak poin dalam balapan, finis di posisi ke-20 setelah kehilangan rem belakang akibat kontak awal dengan Jack Miller di grand prix.

Seperti di Jerez, acara akhir pekan ini diikuti oleh tes pasca balapan resmi.

"Saya senang bisa balapan lagi, dan sekali lagi di Spanyol," kata Fernandez. "Barcelona adalah trek yang saya sukai, jadi saya berharap dapat menjalani akhir pekan yang baik dan melanjutkan program pengembangan motor kami."

Quartararo lolos kualifikasi di posisi keenam, kemudian finis kelima (Sprint) dan keenam (Grand Prix) di balapan kandangnya di Le Mans.

Sebelum hasil hari Minggu, posisi ke-14 Fernandez sebagai pembalap wildcard di putaran Misano tahun lalu tetap menjadi hasil grand prix terbaik V4, meskipun disamai oleh para pembalap tetap di Buriram, Brasil, dan COTA tahun ini.

Status konsesi Yamaha berarti pabrik tersebut diizinkan enam entri wildcard, dengan maksimal tiga sebelum jeda musim panas dan tiga setelahnya.

Mulai tahun 2027, penampilan wildcard sudah tidak diizinkan di MotoGP.