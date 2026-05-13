Maverick Vinales Dipastikan Kembali untuk MotoGP Catalunya

Maverick Vinales akan kembali beraksi bersama Red Bull KTM Tech3 pada putaran MotoGP Catalunya akhir pekan ini.

Vinales mengundurkan diri dari COTA, kemudian absen di semua balapan Jerez dan Le Mans setelah menjalani operasi korektif untuk mengangkat sekrup yang rusak, yang awalnya dipasang di bahunya Juli lalu.

Tidak ingin kembali sampai ia benar-benar pulih, Vinales, yang belum mencetak poin sejauh musim ini, kini akan bergabung kembali dengan Enea Bastianini.

“Saya senang bisa kembali dan akhirnya kembali balapan,” kata Vinales. “Beberapa minggu terakhir tidaklah mudah.

“Saya telah bekerja keras setiap hari untuk pulih, dengan dukungan penuh dari Red Bull di APC, dan saya kembali dalam kondisi terbaik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sekarang saya merasa kuat dan termotivasi untuk kembali mengendarai motor.

“Saya ingin berterima kasih kepada tim atas dukungan dan kesabaran mereka, dan saya sangat gembira bisa memulai kembali di Grand Prix kandang saya di Catalunya.”

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech3. © Gold and Goose

Team Manager Tech3, Nicolas Goyon, menambahkan: “Kami sangat senang menyambut Maverick kembali akhir pekan ini.

“Sejak awal, prioritas kami selalu kesehatannya dan memastikan dia kembali dalam kondisi 100%.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pengalaman dan kecepatannya akan menjadi kunci bagi tim saat kami terus membuat kemajuan, dan Catalunya adalah tempat yang sempurna baginya untuk memulai kembali.”

Jonas Folger menggantikan Vinales akhir pekan lalu di Le Mans, finis di posisi ke-16 pada grand prix pertamanya sejak 2023.

“Kami ingin berterima kasih kepada Jonas karena telah menggantikan Vinales di Le Mans. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis dalam situasi yang menantang dan kontribusinya benar-benar berharga bagi tim,” kata Goyon.

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026 Pedro Acosta 0% (0 votes) Marco Bezzecchi 29% (12 votes) Pecco Bagnaia 5% (2 votes) Fabio di Giannantonio 0% (0 votes) Jorge Martin 37% (15 votes) Alex Marquez 24% (10 votes) Ai Ogura 5% (2 votes) Pembalap lain (beri tahu kami di komentar) 0% (0 votes) Total votes: 41 Daftar or Log In to vote

Vinales, Bastianini, dan Tech3 belum mengkonfirmasi rencana MotoGP 2027 mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vinales, yang memimpin proyek KTM di awal musim lalu, sempat dikaitkan dengan kepindahan ke tim pabrikan sebelum mengalami masalah bahu.

Sementara itu, Bastianini dikabarkan akan kembali ke Gresini dan Ducati, tetapi mungkin memiliki kesempatan untuk tetap bertahan setelah meraih podium di Sprint di COTA dan menjadi rival terdekat Pedro Acosta di KTM selama tiga putaran terakhir.

Tech3 dikabarkan telah menjajaki opsi penggunaan motor Honda untuk era 850cc.

Saat Vinales kembali setelah menjalani operasi untuk mengangkat sekrup yang rusak, juara bertahan Marc Marquez akan absen di Catalunya setelah menjalani operasi serupa.