Razgatlioglu Ingin Mencoba Settingan ala-Quartararo di GP Catalunya

Toprak Razgatlioglu berencana mencoba setelan ala Fabio Quartararo untuk Yamaha V4 miliknya di MotoGP Catalunya akhir pekan ini.

Toprak Razgatlioglu, 2026 French MotoGP.
Toprak Razgatlioglu berencana mencoba setelan ala Fabio Quartararo untuk motor Pramac Yamaha-nya di Catalunya akhir pekan ini setelah penampilan fantastis juara dunia MotoGP 2021 itu di Le Mans.

Quartararo menyelesaikan akhir pekan terbaiknya dengan YZR-M1 V4 yang baru di posisi keenam, 7,7 detik di belakang pemenang balapan Jorge Martin (Aprilia) dan terpaut 25 detik dari pembalap M1 terbaik berikutnya, Alex Rins.

Razgatlioglu meraih bendera finis tepat di belakang Rins untuk hasil grand prix terbaik pribadinya di posisi ke-13.

Namun, selisih waktu yang besar dengan Quartararo cukup mengkhawatirkan.

“Kami belajar banyak hal di Le Mans dan di Barcelona kami ingin menggunakan pengalaman itu dan mungkin bahkan mencoba beberapa arah pengaturan yang berbeda karena jelas pengaturan Fabio bekerja jauh lebih baik daripada milik kami,” kata Razgatlioglu.

Juara bertahan WorldSBK itu menjelaskan: “Fabio melakukan pekerjaan yang luar biasa dan kami tidak memiliki kecepatan seperti Fabio. Saya hanya mencoba memahami mengapa, karena kami perlu meningkatkan motor seperti Fabio.

“Di awal balapan, dengan grip dan bahan bakar yang lebih baik, saya tidak benar-benar berkendara dengan baik. Tapi di akhir, saya berkendara jauh lebih baik,” tambahnya. “Tapi bagaimanapun, selisih 32 detik [dari kemenangan] itu sangat besar.

“Saya memperhatikan Fabio karena dia juga mengendarai Yamaha. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia hanya terpaut 7-8 detik. Kami terpaut 32 detik! 

"Oke, saya melakukan kesalahan dan mungkin kehilangan 4-5 detik. Tapi 26-27 detik masih merupakan selisih yang sangat besar dengan Fabio, mengendarai motor yang sama. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu, dan dia berkendara dengan sangat baik.”

Kemampuan menikung adalah area utama di mana Razgatlioglu berharap contekan setup Quartararo dapat bermanfaat di Catalunya.

“Kami kehilangan banyak waktu saat menikung, karena saya menggunakan pengaturan yang berbeda dari yang lain. Tapi di Catalunya kami akan mencoba sedikit seperti gaya Fabio.

“Jika saya menyukainya, mungkin akan saya pertahankan. Jika tidak, mungkin kami akan mencari pengaturan lain.

“Tetapi kami perlu melakukan pengaturan yang berbeda untuk menikung motor, karena saat berhenti kami hampir sama [dengan Quartararo], tetapi saat menikung, kami masih kalah.”

Berbeda dengan pembalap Yamaha lainnya, Razgatlioglu mengikuti jejak Quartararo dengan kembali menggunakan sayap depan tahun lalu di Le Mans.

“Dengan yang lama, saya merasa sedikit lebih nyaman untuk terus menekan rem. Jadi saya tetap menggunakan yang sama seperti Fabio,” tegasnya.

Namun, Razgatlioglu mengakui bahwa ia belum merasa nyaman dengan posisi berkendara yang dibutuhkan di MotoGP.

“Saya masih duduk tinggi. Saya merasa bagian depan motor rendah. Rasanya aneh karena ini bukan gaya saya, tetapi saya mencoba beradaptasi,” katanya.

“Saya perlu beradaptasi karena motor GP memang seperti ini. Mungkin tahun depan setelah peraturan diubah, kita bisa membuat jok yang berbeda untuk saya.

“Tapi tahun ini saya harus beradaptasi seperti ini.”

Berbeda dengan Le Mans, yang merupakan tantangan baru, Razgatlioglu memiliki pengalaman memenangkan balapan WorldSBK di Catalunya.

“Saya memiliki kenangan yang sangat baik di sini dari kemenangan saya di Superbike, jadi tentu saja saya berharap dapat mulai membuat kenangan baik bersama Yamaha di MotoGP juga,” katanya.

“Tetapi saya tahu ini adalah trek yang sangat menantang karena Anda perlu mengelola ban belakang dan depan dengan hati-hati sepanjang balapan.

“Seperti biasa, saya akan mencoba yang terbaik lagi.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

