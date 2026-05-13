Pengakuan Memilukan Marc Marquez ke Ducati setelah Le Mans

Marc Marquez yang emosional menangis saat memberi tahu Ducati tentang masalah saraf yang membuatnya kehilangan 0,5 detik per putaran di MotoGP musim ini.

Juara bertahan MotoGP itu mengakui hal tersebut tak lama setelah mengalami patah tulang di kakinya setelah mengalami highside di Sprint Race Le Mans pada hari Sabtu.

Dinyatakan tidak fit karena cedera kaki, Marquez kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah berencana untuk menjalani operasi bahu, yang kemudian dimajukan agar bisa berbarengan dengan operasi kaki.

Setelah merekam perayaan podium Sprint rekan setimnya, Francesco Bagnaia, episode terbaru video Inside Ducati di YouTube beralih ke garasi Ducati, di mana Marquez dikelilingi oleh anggota tim termasuk Gigi Dall’Igna dan Crew Chief Marco Rigamonti.

“Aku tidak mengatakan apa pun…” Marc Marquez memulai, sebelum berhenti sejenak karena emosinya meluap.

“Saya berkendara dengan satu setengah tangan”

Marquez yang berlinang air mata melanjutkan: “Ada sekrup yang menyebabkan masalah saraf pada saya. Kadang kambuh, kadang tidak.”

Saat diberi tahu “setidaknya Anda mengerti masalahnya”, Marquez menjawab: “Ya, tapi saya mengerti ini terjadi pada saya. Anda tidak bisa mengendarai sepeda motor… Kadang kambuh, kadang tidak. Saya tahu ini terjadi.

“Itulah mengapa operasi sudah dijadwalkan setelah GP Catalunya.

“Saya mengendarai motor dengan satu setengah lengan.”

“Mereka harus mencabut sekrup yang patah akibat kecelakaan di Indonesia [2025]… Mereka melihatnya bergeser.

“Setelah Jerez, saya pergi untuk pemeriksaan. Saya merasa ada yang salah. Saat saya masuk ke posisi berkendara, sekrup yang patah itu… Setelah Indonesia, sekrup itu bergeser dan menyentuh saraf.

“[Itu] saraf yang saya gunakan untuk tiga jari dan seluruh lengan [kanan].

“Itu mengurangi kekuatan saya.

“Kemarin, saat time attack, Anda bertanya kepada saya apa yang terjadi di tikungan itu. Saya tahu apa yang terjadi di tikungan itu...

“Dan hari ini juga. Untuk beberapa lap, semuanya baik-baik saja… Beberapa lap kemudian, tidak begitu.”

Marc Marquez explains nerve problem in his shoulder (Inside Ducati YouTube series). © Gold and Goose

"Setengah detik di bawah batas kemampuan"

Beberapa jam sebelum kecelakaan besar di Sprint, Marquez telah mengejutkan tim dengan memecahkan rekor lap Le Mans di Q1.

“Saya tidak perlu membuktikan apa pun. Saya bisa melaju cepat. Hari ini saya cepat di Q1!” kata Marquez, akhirnya tersenyum.

“Saya bisa melaju cepat. Masalahnya adalah saya mencatatkan waktu lap setengah detik di bawah batas kemampuan saya.

“Ada beberapa kecelakaan yang saya tidak mengerti alasannya. Saya tidak memacu motor. Saya tidak berada di batas kemampuan.

“Di Jerez [Grand Prix], saya memasuki tikungan cepat, dan saya kehilangan kendali bagian depan motor. Saya tidak bisa memacu motor.”

Kecelakaan Marquez di Indonesia terjadi ketika ia ditabrak oleh Marco Bezzecchi pada lap pembuka Grand Prix tahun lalu.

Juara dunia sembilan kali itu telah meraih dua kemenangan Sprint musim ini, tetapi belum pernah naik podium pada hari Minggu.

Ia tiba di Prancis hanya di posisi kelima dalam kejuaraan dunia dan sudah tertinggal 44 poin dari pemimpin klasemen, Bezzecchi.

Marc Marquez, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

“Saya meminta agar hal itu dirahasiakan”

General Manager Ducati Corse, Dall’Igna, mengatakan kepada Marquez bahwa operasi adalah hal yang tepat untuk dilakukan dan kesehatannya adalah prioritas utama.

“Saya meminta agar ini dirahasiakan,” kata Marquez kepada Dall’Igna. “Saya ingin menjalani akhir pekan tanpa memikirkannya atau memiliki pertanyaan tentang hal itu.

“Tetapi memang benar bahwa [lengan] ini tidak berfungsi. Anda dapat melihatnya pada data.”

Marquez menjalani operasi keesokan harinya, di mana dokter mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang dari cedera sebelumnya pada tahun 2019 yang menyebabkan kompresi saraf radialnya.

Pembalap Spanyol itu akan absen pada putaran Catalunya akhir pekan ini, di mana Bagnaia akan menjadi perwakilan tunggal tim Ducati Lenovo.

