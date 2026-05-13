Bagnaia Membawa Hal Positif dari Le Mans ke MotoGP Catalunya

Akhir pekan Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis berakhir di gravel setelah mengalami "masalah kecil" dengan motor Ducati pabrikannya.

Tapi sampai saat itu, Pecco menikmati akhir pekan yang kuat di Le Mans dengan meraih pole position di kualifikasi, finis kedua di belakang Jorge Martin di Sprint, dan kemudian berada di podium saat ia terjatuh 10 lap sebelum finis di Grand Prix hari Minggu.

Bagnaia mencatatkan lap tercepat di awal balapan, ia mungkin saja tergeser dari podium oleh Martin dan Ai Ogura, yang kemudian meraih posisi pertama dan ketiga, diapit oleh sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Meskipun demikian, Bagnaia berada di jalur yang tepat untuk finis sebagai pembalap Ducati terbaik dan mengambil "semua hal positif" dari Le Mans untuk putaran Catalunya akhir pekan ini.

Pecco Bagnaia, 2026 French MotoGP Sprint.

“Mengingat bagaimana akhir pekan di Prancis berakhir, saya senang bisa kembali ke jalur yang benar. Barcelona adalah sirkuit yang selalu mengeluarkan kemampuan terbaik dari Desmosedici GP,” kata Bagnaia.

“Saya akan mengambil semua hal positif dari Le Mans: kami cepat sejak awal, selalu berada di dekat para pembalap terkuat, bahkan meraih pole position.

“Kemudian, dalam balapan, kami mempertahankan kecepatan para pembalap terbaik sebisa mungkin, di posisi podium.

“Kami akan mulai dari sini, terus bekerja sepanjang akhir pekan, dan memanfaatkan tes hari Senin sebaik mungkin.”

"Kami akan memiliki solusi"

Bagnaia declined to give details of the ‘issue’ that caused his front-end accident, but is confident it can be fixed for this weekend.

“Saya dibatasi oleh sedikit masalah pada motor yang memperlambat kami,” katanya di Le Mans. “Kami jelas tahu apa yang terjadi dan tim sudah berupaya untuk memperbaikinya.

“Saya yakin bahwa untuk akhir pekan [Catalunya], berkat kerja keras yang kami lakukan akhir pekan ini, kami akan menemukan solusinya.”

Bagnaia akan menjadi satu-satunya pembalap Ducati Lenovo di lintasan akhir pekan ini karena rekan setimnya sekaligus juara bertahan, Marc Marquez, sedang memulihkan diri dari operasi bahu dan kaki.