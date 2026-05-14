Aprilia Ungkap Pengembangan 'Hybrid' dengan Prototipe 850cc

Aprilia menyebut prototipe MotoGP 850cc yang terlihat di uji coba Jerez sebagai mesin "hybrid" untuk menguji beberapa konsep.

Setelah menjalani serangkaian sesi bench test selama musim dingin dan pengumpulan data awal ban Pirelli dengan RS-GP 1000cc saat ini, Aprilia akhirnya mengungkapkan prototipe motor MotoGP 850cc mereka selama tes privat di Jerez bulan lalu.

“Kami melakukan uji coba yang bagus,” kata Marco de Luca, Head of Vehicle Department di Aprilia Racing. “Tentu saja, ini adalah motor hybrid, untuk menguji beberapa konsep.

“Kami perlu memverifikasi [konsep-konsep tersebut], dan segera kami akan mengulangi latihan ini dengan motor yang lebih matang.

“Proses itu akan terus berlanjut hingga balapan pertama [tahun 2027]. Jadi kami sesuai jadwal.”

Aprilia 850, Jerez test. © Aprilia Racing

De Luca menjelaskan bahwa beberapa 'warisan' dari RS-GP 1000cc yang saat ini mendominasi MotoGP akan dipertahankan di era baru.

“Ada konsep yang bisa kita pertahankan dari tahun ini ke tahun depan. Yang lain, tentu saja, tidak bisa, karena terlalu terkait dengan Power Unit baru, dengan distribusi bobot baru.

“Tetapi ada beberapa hal mendasar, beberapa konsep, dari tahun ini yang dapat terus kita kembangkan untuk tahun depan. Jadi ini bukan hitam putih, ini campuran [antara yang baru dan yang lama].”

Marco de Luca, Aprilia, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Selain mesin yang lebih kecil dan peralihan ban dari Michelin ke Pirelli, era baru MotoGP di 2027 juga memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada aerodinamika, melarang perangkat ride-height, dan mewajibkan penggunaan bahan bakar 100% non-fosil.

Saat ditanya di mana tantangan terbesar dari era baru MotoGP, de Luca menjawab: “Semuanya adalah tantangan. Tentu saja, ban adalah hal yang belum diketahui. Jadi kita perlu menemukan ban yang tepat.”

“Sejauh ini, kami telah melakukan tes yang baik. Kami mulai serius membuat model tentang ban.

“Untuk sisanya, tentu saja Anda akan memiliki motor yang benar-benar berbeda dalam hal berat dan distribusi berat.

“Jadi ini adalah sesuatu yang perlu Anda simulasikan dengan sangat hati-hati untuk mengambil arah yang benar, karena seperti biasa jika Anda salah dan Anda menyadarinya sudah terlambat - sudah terlambat!

“Aspek aerodinamika menarik, karena akan berbeda, tetapi tetap memiliki kemiripan dengan tahun ini.

“Penghapusan perangkat ride-height akan lebih mudah, karena lebih murah dan tidak terlalu rumit. Tetapi ada beberapa pertimbangan… Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail dari ini.”

Aprilia rear aero, 2026 Spanish MotoGP. © Gold and Goose

Meskipun pembatasannya semakin ketat, de Luca yakin aerodinamika akan terus memainkan peran utama di era baru MotoGP.

Namun ia juga menyoroti perluasan pembatasan homologasi aerodinamika, yang akan mencakup lebih banyak area pada sepeda.

“Ada lebih banyak homologasi. Jadi kesempatan yang Anda miliki [untuk mendapatkan desain aerodinamika yang tepat] haruslah yang terbaik,” kata de Luca.

“Anda benar-benar harus menguasainya. Jadi, jujur ​​saja, kami menghabiskan dana maksimal yang kami miliki!”

De Luca, mantan desainer Aerodinamika di F1 untuk tim seperti Minardi, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, dan McLaren sebelum pindah ke MotoGP bersama Aprilia pada tahun 2019, menyebut masukan pembalap akan menjadi lebih penting selama pengembangan motor 850cc.

“Saya tidak melihat perubahan besar [dalam proses] dibandingkan dengan apa yang kami lakukan sekarang.

“Tetapi yang pasti, ketika seorang pembalap belum balapan dengan ban baru, mereka perlu sangat, sangat jelas tentang apa yang mereka rasakan, apa yang ingin mereka miliki.

“Jadi dalam hal itu, saya mengharapkan beberapa umpan balik yang berbeda dan lebih rumit dari para pembalap karena mereka akan menghadapi mesin yang benar-benar baru, terutama dalam hal ban.”

Aprilia memulai MotoGP Catalan akhir pekan ini dengan Marco Bezzecchi hanya unggul satu poin dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Yamaha is now the only MotoGP manufacturer yet to reveal images of its 850cc prototype.