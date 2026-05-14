Puig Beralih ke Peran Penasihat di HRC Mulai 2027

Team Manager Honda MotoGP Alberto Puig akan pindah ke peran penasihat senior dengan HRC mulai tahun 2027.

Perubahan ini dipandang sebagai promosi, menempatkan Puig naik di dalam hierarki HRC, dengan pengawasan terhadap proyek MotoGP dan WorldSBK.

Bukan kebetulan, langkah ini secara efektif menempatkan Puig ke dalam jenis peran strategis yang setara atau bahkan lebih luas dari yang dikaitkan dengan bos Trackhouse, Davide Brivio, di Le Mans akhir pekan lalu.

Bagaimanapun, langkah Puig membuka peran manajer tim HRC yang didambakan untuk era 850cc yang akan datang.

Namun, belum jelas apakah Brivio - yang memimpin kesuksesan untuk Yamaha dan Suzuki sebelum kembali ke MotoGP dengan Trackhouse - sedang dipertimbangkan untuk peran itu.

Puig, sekarang berusia 59 tahun, mengambil alih dari Livio Suppo sebagai Team Manager HRC pada tahun 2018 dan mengawasi Triple Crown beruntun Honda selama tahun tahun dominan terakhir Marc Marquez dengan RC213V.

Puig, yang juga mantan pembalap Grand Prix, kemudian memainkan peran kunci dalam restrukturisasi HRC menyusul kepergian Marquez pada tahun 2024 ke Ducati. Tiga podium dan satu kemenangan basah membuat pabrikan Jepang itu naik dari D ke C dalam rating konsesi musim lalu.

Marc Marquez, Alberto Puig. © Gold and Goose

“Kehidupan memimpin dari depan”

Sebuah pernyataan Honda mengatakan: 'Sebagai Penasihat HRC, Puig akan terus membantu membentuk program pengembangan pembalap muda HRC sambil secara bersamaan meningkatkan upaya Honda di kejuaraan MotoGP dan WorldSBK dengan mendukung staf manajemen dan pembalap dengan menilai gambaran keseluruhan kegiatan roda dua Honda HRC.'

Puig menambahkan: “Saya pertama kali melangkah ke paddock Kejuaraan Dunia pada tahun 1987 dan sejak itu saya telah menjadi pembalap, bekerja dengan pembalap muda, manajer pembalap dan manajer tim - selalu dengan Honda.

“Selama waktu ini, saya telah mengalami banyak momen, positif dan negatif, yang semuanya telah memberi saya pengetahuan berharga tentang cara bekerja dengan pengendara, orang-orang, dan situasi yang berbeda.

“Ini adalah kehidupan yang memimpin dari depan dan sekarang saya merasa keterampilan saya paling cocok untuk melihat gambaran keseluruhan.

"Saya menantikan untuk menggunakan pengalaman saya dalam kesempatan baru ini untuk membantu Honda HRC, pengendara dan stafnya untuk tumbuh dan menghadapi semua tantangan dan kesuksesan yang disajikan oleh balap."

Honda secara luas dikabarkan untuk memiliki line-up pembalap pabrikan serba baru, Fabio Quartararo dan David Alonso, untuk tahun 2027.

Alberto Puig (HRC) and Massimo Meregalli (Monster Yamaha). © Gold and Goose

