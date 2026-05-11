Honda Incar Davide Brivio untuk Peran Konsultan MotoGP?

Team Principal Trackhouse MotoGP, Davide Brivio, dikaitkan untuk kembali ke tim pabrikan pada tahun 2027.

Menurut Sky Italia, Brivio sedang bernegosiasi dengan Honda untuk peran konsultan senior, dengan Alberto Puig tetap sebagai Team Manager HRC dan Brivio 'berfokus pada visi strategis dan organisasi secara keseluruhan'.

Laporan Sky oleh Rosario Triolo menambahkan: 'Setibanya di HRC, Brivio akan mendapati dirinya dengan keputusan yang sudah dibuat, baik secara sportif terkait pembalap maupun secara teknis terkait arah pengembangan proyek 850cc.'

‘Namun demikian, Honda telah menetapkan bahwa mereka membutuhkan panutan seperti dia untuk kembali meraih kemenangan.’

Jika langkah ini terwujud, ini akan menjadi pabrikan MotoGP keempat yang berbeda bagi Brivio.

Pria asal Italia ini membimbing Valentino Rossi meraih empat gelar juara bersama Yamaha, kemudian mengawasi kembalinya Suzuki ke kelas utama.

Setelah kemenangan gelar juara Joan Mir pada tahun 2020, Brivio menghabiskan beberapa musim di F1 sebelum kembali ke MotoGP dengan proyek satelit Trackhouse-Aprilia yang baru untuk tahun 2024.

Trackhouse meraih kemenangan pertamanya bersama Raul Fernandez di Phillip Island musim lalu.