Motor Pemenang Balapan Pertama Valentino Rossi akan Dilelang

Saat ini Aprilia mendominasi MotoGP dengan Marco Bezzecchi memimpin klasemen pembalap setelah lima putaran. Itu terjadi tiga dekade setelah sang mentor, Valentino Rossi, membuat sejarah bersama pabrikan Noale.

Rossi memulai karier Grand Prix-nya pada tahun 1996 di kategori 125cc, dan langsung meraih kemenangan pertamanya di Brno meski berstatus rookie.

Itu adalah awal dari sebuah karier legendaris dengan sembilan gelar juara dunia, termasuk dua bersama Aprilia - di kategori 125cc tahun 1997, lalu kemudian di kelas 250cc tahun 1999, sebelum dia melangkah ke kelas 500cc bersama Honda tahun 2000.

Warisan karier Rossi di MotoGP membuat semua motornya menjadi ikonik sampai batas tertentu, terutama yang dipakainya di awal karier, dan masa-masa itu tidak ada yang lebih awal dari tahun pertama.

Tidak mengherankan jika Aprilia RS125R yang disponsori AGV yang dikendarai Rossi pada tahun 1996 diperkirakan akan terjual dengan harga yang cukup tinggi saat dilelang oleh RM Sotheby's.

Lelang akan dibuka akhir pekan ini pada tanggal 13 Mei. Tidak ada harga cadangan untuk sepeda ini, tetapi diperkirakan akan terjual antara €100.000 (£85.000) dan €150.000 (£130.000).

Setelah musim 1996, sepeda ini dijual kepada pemilik pribadi pada Januari 1997. Kemudian dijual lagi pada tahun 2013, dan sejak saat itu kepemilikan sepeda ini tidak berubah.

RM Sotheby’s menyatakan bahwa motor tersebut juga dilengkapi dengan “lembar catatan tim pabrikan yang menarik yang memverifikasi setiap catatan balapan motor ini hingga musim 1996”.

Catatan balapan tersebut termasuk debut Rossi di kejuaraan dunia di Shah Alam, podium pertamanya di Austria, dan kemenangan perdana di Republik Ceko. Dan menurut lembar catatan tim yang disebutkan di atas, mesin aslinya masih terpasang di motor sampai sekarang.

Rossi mengakhiri musim 1996 di posisi kesembilan dalam klasemen pembalap. Ia tidak akan finis serendah itu lagi hingga tahun 2020 ketika ia mencetak satu podium dalam perjalanan menuju posisi ke-15 di musim yang dipersingkat tahun itu, yang terbukti menjadi musim terakhirnya bersama tim pabrikan Yamaha dan tahun kedua terakhirnya dalam balap motor kejuaraan dunia.