KTM Berusaha Keras untuk Mempertahankan Tech3 di MotoGP 2027

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengatakan bahwa pabrik Austria tersebut bekerja keras untuk mempertahankan Tech3 sebagai tim satelit mereka di MotoGP.

Skuad yang berbasis di Prancis tersebut diakuisisi awal tahun ini oleh konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1, Guenther Steiner.

Pit Beirer, KTM. © Gold and Goose

Tech3 belum secara resmi mengkonfirmasi motor mana yang akan mereka gunakan MotoGP 850cc/Pirelli yang baru mulai tahun 2027.

Honda dikaitkan sebagai alternatif yang mungkin untuk Tech3, tetapi, berbicara selama sesi latihan Jumat di Catalunya, Beirer menggarisbawahi bahwa KTM dan Tech3 "lebih kuat bersama".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya rasa proyek ini pasti akan jauh lebih kuat jika Anda memiliki empat motor daripada dua,” kata Beirer kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard.

“Tetapi ini di bawah kepemilikan baru dan Gunther [Steiner] mengatakan sejak awal, ‘Jangan terburu-buru. Saya akan meluangkan waktu untuk memahami permainan ini dengan lebih baik dan mendengarkan semua opsi’.

“Itu kesepakatan yang adil. Tetapi kami juga pasti akan memperjuangkannya. Kami ingin mempertahankannya karena saya merasa kami akan lebih kuat bersama.”

Meskipun Tech3 akan menjadi tim satelit kedua di Honda, bersama LCR, Beirer menekankan bahwa performa saja yang menentukan hierarki di KTM.

“Kami berkomitmen kepada keempat pembalap bahwa jika ada pembaruan, itu berdasarkan peringkat dan performa Anda,” kata Beirer.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jelas bahwa Enea [Bastianini] saat ini berada di urutan berikutnya setelah Pedro [Acosta], jadi dia adalah yang kedua yang menerima update.

“Kami tidak membedakan antara kedua garasi tersebut. Jadi saya pikir kita dapat menekankan bagaimana kita ingin bekerja dan juga seperti apa seharusnya tim satelit.

"Kami menempatkan mereka sangat dekat dengan tim pabrikan dan tidak ada lagi [pemisahan] antara tim pabrikan dan tim satelit.

“Kami sedang mengerjakan [kesepakatan Tech3 2027] - jangan tanya saya apakah saya yakin karena itu bisa merugikan saya, saya tidak boleh terlalu percaya diri.

“Tetapi kami bekerja sangat keras untuk membawa para pembalap ke podium dan untuk mempertahankan Tech3 bersama kami.”



Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Enea Bastianini, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech3. © Gold and Goose

Line-up 2027

Dalam line-up pembalap, KTM diperkirakan telah menetapkan duet baru di tim pabrikan, Fabio di Giannantonio-Alex Marquez, untuk menggantikan Pedro Acosta yang akan pindah ke Ducati dan rekan setimnya saat ini, Brad Binder.

“Saat ini [di Giannantonio] mengenakan motor kuning… Saya tidak tahu apakah kita bisa mengubahnya menjadi oranye, tetapi dia jelas anak yang baik dan kami sedang berbicara dengannya,” kata Beirer.

Sementara itu, masa depan pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini dan Maverick Vinales, akan bergantung pada hasil keputusan tim mengenai motor yang akan digunakan.

Keduanya saat ini terikat kontrak langsung dengan KTM, yang memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak mereka hingga tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itulah satu-satunya hal yang seperti memberi tekanan kepada kami untuk mengambil keputusan cepat, juga dengan tim. [Karena jika] kami tidak memiliki tim [kedua], kami tidak perlu merekrut pembalap.

“Kami tidak akan menahan pembalap yang tidak senang untuk tetap tinggal. Tetapi kami tidak ingin memberikan opsi ini [pada mereka] sebelum kami yakin tentang tim [kedua].

“Jadi mari kita selesaikan kesepakatan dengan tim, lalu kita bisa mendapatkan para pembalap.

“Pertama-tama, kami ingin mengembalikan Maverick ke performa terbaiknya. Dan kami juga ingin mengembalikan Enea ke tempatnya semula.

“Sekarang sepertinya semuanya mulai berjalan lancar, Enea semakin membaik. Dan jika dia bisa tampil seperti seharusnya, mungkin dia tidak ingin pergi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi saya ingin fokus pada performa dan menjadi mitra yang hebat untuk [Tech3]. Tapi saya rasa sebentar lagi Anda akan melihat beberapa keputusan yang akan diambil.”