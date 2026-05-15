VR46 Inginkan Pembalap Italia di Timnya untuk MotoGP 2027

Valentino Rossi berada berada di tepi trek di Catalunya pada hari Jumat, menyaksikan kedua pembalapnya, Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli, finis di urutan keenam dan ke-15 di timesheets latihan untuk VR46.

Setelah itu, saat berbicara kepada Sky Italia, Rossi ditanya tentang visinya untuk masa depan tim.

VR46 akan mendapatkan Fermin Aldeguer dari Gresini untuk tahun 2027, tetapi akan kehilangan di Giannantonio - pembalap Ducati terbaik saat ini - yang dikabarkan akan pindah ke tim pabrikan KTM.

"Pertama-tama, kami semua sangat senang dengan pekerjaan yang telah kami lakukan sejauh ini bersama Diggia," kata Valentino Rossi kepada Sky.

“Saat kami memulai bersama, Diggia sudah berada di penghujung kariernya, dan tahun demi tahun kami berhasil tumbuh bersama, dan sekarang dia benar-benar dalam kondisi prima. Ini merupakan kepuasan besar bagi kami.

“Ada risiko dia mungkin akan pergi, jadi kami kecewa, tetapi kami tetap senang dengan posisi kami saat ini.”

Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Rossi kemudian menekankan pentingnya mempertahankan setidaknya satu pembalap Italia di dalam timnya.

“Kami ingin mempertahankan setidaknya satu pembalap Italia untuk tahun depan karena tim kami selalu berkembang dengan pembalap Italia.

“Jadi ada beberapa opsi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Belum ada yang resmi, kita lihat saja nanti.”

Jika Morbidelli pergi, opsi pembalap Italia lain untuk VR46 termasuk saudara Rossi, Luca Marini, yang tampaknya akan kehilangan kursi pabrikan Honda, ditambah pemimpin klasemen WorldSBK Ducati, Nicolo Bulega, yang pernah tergabung dalam akademi milik Rossi.

Namun, Sky menyebutkan bahwa pembalap VR46 Academy Moto2, Celestino Vietti, juga merupakan kemungkinan. Vietti menguji coba motor Ducati tim tersebut di Valencia November lalu.