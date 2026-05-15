Kesulitan dengan Ban Baru, Bagnaia Enggan Pikirkan Q2

Pada hari di mana 10 besar hanya terpaut 0,269 detik, Pecco Bagnaia mengakui bahwa ia "bahkan tidak bisa memikirkan caranya lolos langsung ke Q2" di tengah kesulitannya memaksimalkan ban baru.

Pembalap pabrikan Ducati itu finis di posisi ke-12 pada sesi latihan Jumat, tertinggal 0,350 detik di belakang Pedro Acosta dari KTM di puncak timesheets, dan kini harus berjuang dari Kualifikasi 1 hari Sabtu.

Bagnaia, yang menjadi satu-satunya pembalap Ducati pabrikan di grid setelah absennya Marc Marquez yang baru saja menjalani operasi ganda, mengaku kesulitan dengan kurangnya grip yang sudah menjadi karakteristik di trek Montmelo.

"Ya, kurangnya grip ban sudah terkenal di sini. Saya sangat kesulitan untuk memanfaatkannya, terutama mencoba mencari tahu di mana harus menemukannya," kata Bagnaia kepada Sky Italia.

"Kami melakukan beberapa perubahan yang tidak berjalan sesuai harapan, jadi saya sedikit lebih kesulitan."

Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

“Lebih dari segalanya, dengan ban bekas saya hampir bisa lebih cepat daripada dengan ban baru; saya bisa lebih konsisten.

“Jadi ini adalah data yang cukup penting yang mungkin membantu kita memahami ke mana kita perlu melangkah dengan pengaturan ini.

“Dan pada putaran terakhir saya di lintasan, saya merasa sedikit lebih baik, saya berhasil sedikit lebih cepat, saya sedikit menurunkan waktu, tetapi itu tidak cukup.”

Bagnaia mengatakan bahwa waktu yang sangat ketat berarti bahkan masalah kecil pun terbukti merugikan.

“Kami semua sangat berdekatan, jadi kami bahkan tidak bisa berpikir untuk masuk ke Q2 setelah sesi seperti itu, tetapi secara keseluruhan kami telah membuat langkah kecil ke depan; kami hanya perlu lebih cepat dengan ban baru.

Fabio di Giannantonio dari tim VR46 menjadi pembalap Ducati terdepan pada hari Jumat dengan menempati posisi keenam.