Davide Brivio Bungkam di Tengah Rumor Kepindahan ke Honda

Team Principal Trackhouse, Davide Brivio, tidak membantah rumor bahwa ia akan meninggalkan tim satelit Aprilia untuk menduduki posisi senior di HRC musim depan.

Brivio kembali ke paddock MotoGP dari F1 untuk bergabung dengan proyek Trackhouse yang baru pada awal tahun 2024.

Tim merayakan kemenangan debutnya bersama Raul Fernandez di Phillip Island musim lalu, di antara enam podium untuk tim tersebut.

Akhir pekan lalu di Le Mans kemudian menyaksikan rekan setimnya, Ai Ogura, melengkapi sapuan podium MotoGP bersejarah Aprilia.

Hanya beberapa jam sebelum sapuan podium Le Mans itu, sebuah laporan Sky Italia mengaitkan Brivio dengan peran konsultan di HRC.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Kemudian, menjelang putaran Catalunya akhir pekan ini, Team Manager HRC Alberto Puig dipromosikan sebagai penasihat senior untuk proyek MotoGP dan WorldSBK Honda pada tahun 2027.

Siapa yang akan menggantikan Puig sebagai manajer tim masih belum jelas, dengan Brivio masih diperkirakan akan menduduki peran komersial.

Bagaimanapun, konfirmasi resmi kepergian Brivio dari Trackhouse kini diperkirakan akan terjadi.

“Siapa yang tahu"

Saat sesi latihan Jumat sore di Barcelona, ​​reporter pit lane MotoGP Jack Appleyard bertanya langsung kepada Brivio tentang rumor Honda.

“Mari kita pikirkan tentang Trackhouse, akhir pekan ini,” jawab Brivio.

Ketika ditanya apakah ia masih akan mengenakan seragam Trackhouse musim depan, Brivio berkata: “Siapa yang tahu.”

Brivio memulai karier MotoGP-nya bersama Yamaha, mengawasi empat gelar juara untuk Valentino Rossi, kemudian pindah ke Suzuki dan menjadi aktor penting dari kesuksesan gelar 2020 bersama Joan Mir.