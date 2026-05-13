Raul Fernandez Ingin Mengubah Sesuatu usai Podium Ai Ogura

Raul Fernandez melihat lagi persiapan balapannya setelah gagal naik podium GP Prancis yang bersejarah bagi Aprilia.

Raul Fernandez, Ogura, Bezzecchi, Martin, 2025 French MotoGP.
Raul Fernandez, Ogura, Bezzecchi, Martin, 2025 French MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Pada hari di mana Aprilia membuat sejarah dengan finis 1-2-3 pada MotoGP Prancis di Le Mans, RS-GP lain milik Raul Fernandez finis di posisi kedelapan.

Pembalap Spanyol itu finis hampir 12 detik di belakang rekan setimnya di Trackhouse, Ai Ogura, yang meraih podium kelas premier pertamanya di belakang duet pabrikan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Fernandez, pemenang putaran Phillip Island tahun lalu, memulai musim ini dengan menjanjikan dengan meraih dua podium di Buriram.

Namun, sejak itu ia belum pernah finis lebih tinggi dari posisi keenam, posisi yang juga dipegangnya di kejuaraan dunia, meskipun sekarang sebagai pembalap RS-GP dengan peringkat terendah.

Raul Fernandez, 2026 French MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 French MotoGP.
© Gold and Goose

"Saatnya mengubah sesuatu"

“Saya merasa kami bekerja dengan baik, tetapi ada sesuatu yang kurang,” kata Raul Fernandez kepada MotoGP.com. “Saya pikir mungkin sudah saatnya untuk mengubah sesuatu tentang bagaimana kami mempersiapkan diri untuk balapan.”

Meski Fernandez hanya lolos kualifikasi di posisi ke-13, catatan waktu putaran Kualifikasi 1-nya sedikit lebih cepat daripada Ogura yang berada di posisi kesembilan di grid pada Q2, dan hanya terpaut 0,25 detik dari barisan depan Bezzecchi.

Namun, Fernandez tidak mampu mengulangi performa seperti itu dalam situasi balapan.

“Dalam hal kecepatan, saya selalu cukup dekat dengan semua Aprilia. Terutama dalam hal time attack di sini, saya sangat dekat dengan Jorge Ai dan Marco,” tegasnya.

“Tetapi ketika saya berada dalam balapan dan mendapat slipstream, saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan dengan motor saya.

“Jadi mungkin untuk masa depan kita perlu mencoba memahami apa yang harus kita ubah dan bagaimana kita harus mempersiapkan balapan, karena mungkin saat ini inilah kuncinya.

“Tentu saja, saya senang untuk Aprilia, mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya pikir kita tidak jauh dari sana, tetapi kita memiliki dua cara berbeda: [entah] kita bisa melakukan kualifikasi yang lebih baik dan berada di baris ketiga atau kedua, atau kita perlu menemukan sesuatu untuk menyalip.”

Fernandez memulai putaran Catalan akhir pekan ini dengan selisih lima poin di belakang Ogura.

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
0% (0 votes)
Marco Bezzecchi
29% (12 votes)
Pecco Bagnaia
5% (2 votes)
Fabio di Giannantonio
0% (0 votes)
Jorge Martin
37% (15 votes)
Alex Marquez
24% (10 votes)
Ai Ogura
5% (2 votes)
Pembalap lain (beri tahu kami di komentar)
0% (0 votes)
Total votes: 41
Daftar or Log In to vote

In this article

Raul Fernandez Ingin Mengubah Sesuatu usai Podium Ai Ogura
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Feature
Haruskah Aprilia Incar Bintang Ducati WorldSBK yang Terabaikan untuk 2027?
15/04/26
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2026 Portugal WorldSBK
MotoGP News
Massimo Rivola Klaim Aprilia Punya Motor Terbaik di MotoGP 2026
03/04/26
Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Aprilia, 2026 US MotoGP.
MotoGP News
Ogura Merasa Kasihan saat Menyalip Quartararo di Sprint Brasil
26/03/26
Fabio Quartararo, Ai Ogura, 2026 Brazilian MotoGP Sprint.
MotoGP News
Ai Ogura Tidak Senang dengan Performa Buruknya di GP Thailand
10/03/26
Ai Ogura, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Terjatuh di Kualifikasi GP Thailand, Pantat Bezzecchi Sakit
28/02/26
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, qualifying, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Ai Ogura Merendah Meski Tercepat di Simulasi Sprint Buriram
26/02/26
Ai Ogura, 2026 Buriram MotoGP Test (Gold&Goose).