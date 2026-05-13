Raul Fernandez Ingin Mengubah Sesuatu usai Podium Ai Ogura

Pada hari di mana Aprilia membuat sejarah dengan finis 1-2-3 pada MotoGP Prancis di Le Mans, RS-GP lain milik Raul Fernandez finis di posisi kedelapan.

Pembalap Spanyol itu finis hampir 12 detik di belakang rekan setimnya di Trackhouse, Ai Ogura, yang meraih podium kelas premier pertamanya di belakang duet pabrikan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Fernandez, pemenang putaran Phillip Island tahun lalu, memulai musim ini dengan menjanjikan dengan meraih dua podium di Buriram.

Namun, sejak itu ia belum pernah finis lebih tinggi dari posisi keenam, posisi yang juga dipegangnya di kejuaraan dunia, meskipun sekarang sebagai pembalap RS-GP dengan peringkat terendah.

Raul Fernandez, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

"Saatnya mengubah sesuatu"

“Saya merasa kami bekerja dengan baik, tetapi ada sesuatu yang kurang,” kata Raul Fernandez kepada MotoGP.com. “Saya pikir mungkin sudah saatnya untuk mengubah sesuatu tentang bagaimana kami mempersiapkan diri untuk balapan.”

Meski Fernandez hanya lolos kualifikasi di posisi ke-13, catatan waktu putaran Kualifikasi 1-nya sedikit lebih cepat daripada Ogura yang berada di posisi kesembilan di grid pada Q2, dan hanya terpaut 0,25 detik dari barisan depan Bezzecchi.

Namun, Fernandez tidak mampu mengulangi performa seperti itu dalam situasi balapan.

“Dalam hal kecepatan, saya selalu cukup dekat dengan semua Aprilia. Terutama dalam hal time attack di sini, saya sangat dekat dengan Jorge Ai dan Marco,” tegasnya.

“Tetapi ketika saya berada dalam balapan dan mendapat slipstream, saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan dengan motor saya.

“Jadi mungkin untuk masa depan kita perlu mencoba memahami apa yang harus kita ubah dan bagaimana kita harus mempersiapkan balapan, karena mungkin saat ini inilah kuncinya.

“Tentu saja, saya senang untuk Aprilia, mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya pikir kita tidak jauh dari sana, tetapi kita memiliki dua cara berbeda: [entah] kita bisa melakukan kualifikasi yang lebih baik dan berada di baris ketiga atau kedua, atau kita perlu menemukan sesuatu untuk menyalip.”

Fernandez memulai putaran Catalan akhir pekan ini dengan selisih lima poin di belakang Ogura.