MotoGP Perkuat Manajemen Puncak dengan Perekrutan CFO Baru

Vince Russell telah bergabung dengan tim manajemen puncak MotoGP.

MotoGP logo, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP logo, 2026 Spanish MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

MotoGP Sports Entertainment Group telah menunjuk mantan eksekutif Channel 4 dan Sky, Vince Russell, sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan akan bergabung dengan segera.

Sebelumnya, Russell memegang beberapa peran senior di bidang keuangan di Sky sebelum menjabat sebagai CFO Channel 4 antara tahun 2018 dan 2024.

Ia juga merupakan Fellow dari Institute of Chartered Accountants.

Vince Russell appointed MotoGP Chief Financial Officer.
Vince Russell appointed MotoGP Chief Financial Officer.

 

“Kami sangat senang menyambut Vince ke MotoGP pada momen penting bagi bisnis ini,” kata Carmelo Ezpeleta.

“Seiring kami terus berkembang sebagai platform olahraga dan hiburan global, pengalamannya di berbagai organisasi media dan teknologi internasional terkemuka, dikombinasikan dengan rekam jejaknya dalam mendorong transformasi dan kinerja keuangan, akan sangat berharga bagi fase pengembangan kami selanjutnya.”

Russell menambahkan: “Saya senang bergabung dengan MotoGP saat bisnis ini memasuki fase pertumbuhan baru yang sangat menarik.

“Olahraga ini memiliki basis penggemar global yang antusias dan potensi yang signifikan, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Carmelo, Enrique, dan Carlos serta tim yang lebih luas untuk membangun fondasi yang kuat ini dan mendukung fase pengembangan selanjutnya.”

Enrique Aldama akan melanjutkan perannya sebagai Chief Operating Officer dan anggota Dewan Direksi.

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
0% (0 votes)
Marco Bezzecchi
29% (12 votes)
Pecco Bagnaia
5% (2 votes)
Fabio di Giannantonio
0% (0 votes)
Jorge Martin
37% (15 votes)
Alex Marquez
24% (10 votes)
Ai Ogura
5% (2 votes)
Pembalap lain (beri tahu kami di komentar)
0% (0 votes)
Total votes: 41
Daftar or Log In to vote

In this article

MotoGP Perkuat Manajemen Puncak dengan Perekrutan CFO Baru
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Bagnaia Membawa Hal Positif dari Le Mans ke MotoGP Catalunya
6h ago
Pecco Bagnaia, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio akui Ducati GP26 Tak Cukup untuk Kalahkan Aprilia
12/05/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Ducati Tidak Menurunkan Pengganti Marc Marquez di Catalunya
12/05/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Bastianini Keluhkan Batasan KTM setelah Balapan Kandang Tech3
12/05/26
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Posting Update Pertamanya setelah Operasi Ganda
12/05/26
Marc Marquez's Ducati, 2026 French MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Sesali "Kesalahan Bodoh" saat Tersingkir di GP Prancis
12/05/26
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 French MotoGP