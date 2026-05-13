MotoGP Perkuat Manajemen Puncak dengan Perekrutan CFO Baru

MotoGP Sports Entertainment Group telah menunjuk mantan eksekutif Channel 4 dan Sky, Vince Russell, sebagai Chief Financial Officer (CFO), dan akan bergabung dengan segera.

Sebelumnya, Russell memegang beberapa peran senior di bidang keuangan di Sky sebelum menjabat sebagai CFO Channel 4 antara tahun 2018 dan 2024.

Ia juga merupakan Fellow dari Institute of Chartered Accountants.

Vince Russell appointed MotoGP Chief Financial Officer.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami sangat senang menyambut Vince ke MotoGP pada momen penting bagi bisnis ini,” kata Carmelo Ezpeleta.

“Seiring kami terus berkembang sebagai platform olahraga dan hiburan global, pengalamannya di berbagai organisasi media dan teknologi internasional terkemuka, dikombinasikan dengan rekam jejaknya dalam mendorong transformasi dan kinerja keuangan, akan sangat berharga bagi fase pengembangan kami selanjutnya.”

Russell menambahkan: “Saya senang bergabung dengan MotoGP saat bisnis ini memasuki fase pertumbuhan baru yang sangat menarik.

“Olahraga ini memiliki basis penggemar global yang antusias dan potensi yang signifikan, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan Carmelo, Enrique, dan Carlos serta tim yang lebih luas untuk membangun fondasi yang kuat ini dan mendukung fase pengembangan selanjutnya.”

Enrique Aldama akan melanjutkan perannya sebagai Chief Operating Officer dan anggota Dewan Direksi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT